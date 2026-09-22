La commission des arbitres de la Coupe du Golfe « Gulf Cup 27 » a désigné l'arbitre portugais João Pinheiro pour diriger le match d'ouverture entre l'équipe d'Arabie saoudite et son homologue koweïtienne, prévu au stade Al-Inma dans la ville de Djeddah.

La « Gulf Cup 27 » débutera par la confrontation entre l'équipe d'Arabie saoudite et son homologue koweïtienne, au stade de la cité sportive du roi Abdallah « Al-Jawhara » à Djeddah, demain mercredi.

Le Portugais João détient le badge international depuis 2016 et est classé dans la catégorie élite de l'Union européenne de football.

Il a dirigé la Supercoupe de l'UEFA 2025 entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, ainsi que la rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026.

Il a également participé à l'arbitrage de matchs de la Coupe du monde 2026, dont le match entre l'Argentine et la Suisse en quart de finale.

Lors du match entre l'Argentine et la Suisse, un incident a suscité la controverse après que Lionel Messi a semblé réprimander l'arbitre. Les caméras et les lecteurs sur les lèvres ont capté « la Puce » lui disant : « Parle-moi avec respect, ne me manque pas de respect. Je t'ai parlé avec respect. »

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Le groupe de l'Arabie saoudite dans la Gulf Cup 27 comprend les équipes de l'Irak, du Koweït et d'Oman.

Les deux premiers du groupe se qualifient pour les demi-finales du tournoi, dont les compétitions se poursuivent jusqu'au 7 octobre prochain.