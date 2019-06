Messi : "Je n'ai jamais hésité avant de choisir l'Argentine"

La star barcelonaise vient d'affirmer qu'il n'a jamais eu l'intention de défendre les couleurs de la sélection espagnole.

À 31 ans et après avoir porté les couleurs de son pays à 129 reprises, Lionel Messi est encore contraint de s'expliquer et de se justifier quand on évoque son attachement pour le pays. "La Pulga" a toujours beaucoup de contempteurs parmi ses compatriotes, alors qu'il s'efforce à exprimer son amour pour les couleurs ciel et blanc.

Dans un entretien accordé à la chaine TyC Sports, le quintuple Ballon d'Or a notamment tenu à couper court une fois pour toutes aux bruits qui suggèrent qu'il a choisi l' par défaut. Et que son objectif premier était de porter les couleurs de l' , le pays qui l'a accueilli alors qu'il n'était encore qu'un gamin.

"Je n'ai jamais hésité avant de jouer pour l'Argentine, a-t-il certifié sur un ton remonté. J'ai même envoyé des vidéos au pays pour me faire connaitre. J'ai toujours voulu jouer pour l'Argentine et je n'ai jamais eu en tête l'idée de représenter l'Espagne".

Pour rappel, Messi a fait ses débuts avec l'Albiceleste en 2005 lors d'un match amical contre la Hongrie. Il n'avait alors que 18 ans et il venait tout juste de faire ses débuts en pro avec le .

"La Coupe du Monde, le seul rêve que je n'ai pu réaliser"

En 14 ans de parcours avec la sélection, Messi n'a encore rien gagné, si ce n'est le titre de champion olympique en 2008 à Pékin. Certains échecs l'ont même beaucoup atteint, au point qu'il avait mis sa carrière internationale entre parenthèses. "Cette Coupe du Monde 2014 a été terrible, nous méritions d'être couronnés, c'était le maximum qu'on pouvait tirer de ce groupe, vu d'où on est partis et tout ce qu'on a traversé", a-t-il jugé.

Le Mondial 2018 n'a pas été plus réussi pour les Argentins et la question est de savoir si Messi se sent d'attaque pour jouer le tournoi planétaire de 2022. Sa réponse : "Je ne regarde pas au-delà de ce que nous avons devant nous, mais la Coupe du Monde est le seul rêve que je n'ai pas pu réaliser."

L'échéance la plus proche pour Messi et ses partenaires c'est la Copa America au . Une compétition continentale qui manque également au palmarès du génie blaugrana, puisque le dernier triomphe de l'Argentine remonte à 1993. La conquête du Graal débute le 15 juin prochain face à la .