Messi, Ibrahimovic, Townsend... Les dix nominés au Prix Puskas du plus beau but de la saison

La FIFA a dévoilé sa sélection des dix plus belles réalisations de la saison 2018-2019 avec notamment le chef d'oeuvre de Lionel Messi face au Betis.

Ce lundi, la FIFA a dévoilé les dix buts en compétition pour le Prix Puskas de la plus belle réalisation de la saison dernière. Du beau monde est présent dans cette sélection avec notamment Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic, qui ont fait trembler les filets respectivement avec le et le LA Galaxy.

Sur son site officiel, l'instance du football mondial précise les modalités de vote pour les internautes. "Les membres du club FIFA.com peuvent voter dès aujourd'hui. Le scrutin restera ouvert jusqu'au lundi 1er septembre, minuit CEST, mais ne tardez pas à faire votre choix !"

La saison dernière (2017-2018), c'était Mohamed Salah qui avait décroché cette distinction grâce à son but en solitaire contre , en , lors d'un derby disputé à Anfield.

La liste des nommés :

- Matheus Cunha ( )

- Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)

- Lionel Messi (FC Barcelone)

- Ajara Nchout (Cameroun féminin)

- Fabio Quagliarella ( )

- Juan Quintero (River Plate)

- Amy Rodriguez (Kansas City feminin)

- Billie Simpson (Cliftonville féminin)

- Andros Townsend ( )

- Daniel Zsori (Debrecen)