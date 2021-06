Messi, Haaland, Ronaldo, Neymar : les confessions de Kylian Mbappé

L'attaquant de l'équipe de France a affiché ses ambitions sans limite pour l'avenir et a eu des bons mots concernant ses concurrents.

Kylian Mbappé est insatiable. L'attaquant du PSG ne l'a jamais caché et ne le cachera probablement jamais, il est ambitieux et compte gagner le maximum de titres possible. À 22 ans, Kylian Mbappé est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète et continue de grandir chaque année. Dans une interview accordée au magazine anglais Esquire, Kylian Mbappé a une nouvelle fois affiché ses ambitions XXL.

"Je suis un attaquant moderne, qui peut jouer partout. Je peux être n° 9, n° 11 ou n° 7. Je crois que mon CV parle pour moi. J'ai joué seul en pointe, à gauche et à droite. Et en toute humilité, ce n'est pas donné à tout le monde de changer autant de position chaque année et de garder un certain niveau de performance au plus haut niveau. Cela ne tombe pas du ciel. (...) J'ai réussi à travailler mes points faibles, mais par dessus tout, à perfectionner mes points forts, parce que j'ai toujours dit que c'est grâce à eux que tu existes", a expliqué le champion du monde 2018.

"Je veux tout gagner. Il y a quelques plans anti-Kylian à tous les matches. Cela veut dire que je suis reconnu comme un grand joueur. Cela demande d'avoir de multiples cordes à ton arc. J'aime ça, parce que j'adore les challenges. Plus vous devenez une personnalité importante, plus vous avez de devoirs. Je ne suis plus le petit enfant. Je suis Kylian Mbappé. (...) La France n'est pas le meilleur championnat du monde, mais c'est ma responsabilité, en tant que porte-drapeau, de l'aider à grandir", a ajouté Kylian Mbappé.

"Messi et CR7 sont incomparables"

L'attaquant du PSG a défendu l'implication et l'attitude de son coéquipier, Neymar : "Au Brésil, ils sont plus festifs, en France, on est plus sérieux. Ici, ce n'est pas bien vu d'afficher ses passions. Les gens pensent qu'il néglige le PSG parce qu'il joue au poker. Je pense qu'il a commencé à comprendre ça. Au début, c'était dur pour lui, parce qu'il l'a vécu comme un affront. Quand il est arrivé, on a mis sa tête sur la Tour Eiffel et six mois plus tard, on lui demande pourquoi il joue au poker. En France, les gens savent ce que vous avez mais ne veulent pas le voir. Ils veulent vous voir jouer au football, sourire".

Souvent comparé à Erling Haaland avec qui il représente le présent et le futur du football mondial, Kylian Mbappé a félicité le travail de l'attaquant du Borussia Dortmund qui empile les buts depuis un an et demi en Allemagne : "Erling Haaland ? C'est sa deuxième année, on commence à le connaître. C'est le début pour lui. Je suis content pour lui, content de ce qu'il fait". Il a également rendu hommage aux deux monstres du football mondial que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

"Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont incomparables. Ils ont brisé toutes les lois statistiques. Ils ont réalisé 10-15 années exceptionnelles. Je regarde les autres joueurs pour voir ce qu'ils font. (...) Je crois que d'autres joueurs me regardent aussi. Je pense que ça poussera les joueurs à élever leur niveau, comme Messi a été bon pour Ronaldo et Ronaldo a été bon pour Messi", a conclu Kylian Mbappé.