Après sa victoire écrasante 7-0 contre le Burkina Faso, qui s'est déroulée dans des circonstances controversées, l'Argentine se prépare à un autre match dans des conditions exceptionnelles, face au Bénin, après minuit mardi prochain.

La sélection argentine traverse une période mouvementée durant la trêve internationale actuelle. En effet, après sa large victoire sur la Bolivie sur le score de 4-0, qui n'avait suscité guère de réactions, les choses ont radicalement changé ces derniers jours.

L'Albiceleste a balayé son homologue burkinabè sur le score de 7-0, mais dans des conditions chaotiques, puisque les Étalons ont aligné une formation remaniée composée de joueurs de moins de 23 ans en raison des dispositions de voyage prises en charge par la Fédération argentine de football.

La sélection du Burkina Faso a pris un vol low-cost et n'a reçu aucune prime, ce qui a conduit à ce changement soudain dans la composition.

Pire encore, les joueurs sont arrivés en Argentine seulement trois heures avant le coup d'envoi du match, et n'ont pas eu le temps de se reposer après le long voyage.

En conséquence, le résultat s'est soldé par un écart plus important que prévu, ce qui n'a pas été du goût de la presse argentine, qui a vivement critiqué la situation, et ce qui s'est passé a été qualifié de scandale.

La crise se répète avec le Bénin

Selon le site « Foot Mercato », les choses ne semblent pas près de se calmer. En effet, alors que Lionel Messi disputera son dernier match sous le maillot de la sélection argentine le mardi 6 octobre au stade Monumental à Buenos Aires, le match contre le Bénin se jouera dans une ambiance inhabituelle. La sélection africaine a en effet rencontré de nombreux problèmes avant le match, les installations étant loin d'être idéales.

Les joueurs n'ont pas eu d'eau chaude à l'hôtel, le sauna était hors service, l'équipement était insuffisant, et le terrain d'entraînement en gazon synthétique ainsi que la salle de fitness n'étaient pas adaptés à une équipe professionnelle.

De plus, la sélection nationale béninoise a voyagé à bord d'un vol de 23 heures en classe économique, et l'analyste sportif Jonas Bédi a perdu connaissance.

Plusieurs joueurs étaient également absents, notamment Junior Olaitan (Beşiktaş), Charlemagne Azongnitoudé (TPS) et Sahid Ngobi (VPS).

La situation s'est toutefois améliorée, et les choses sont progressivement revenues à la normale. Cela étant, ce fut une période difficile pour le Bénin, et cela n'améliorera pas la réputation de l'Argentine, à l'approche du match que le monde attend.