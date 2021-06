Messi fait mieux que Ronaldo dans ce domaine !

Leo Messi a dépassé Cristiano Ronaldo dans un domaine bien particulier.

Avec son but contre le Chili lors du match de Copa America de lundi soir, Lionel Messi a dépassé Cristiano Ronaldo sur un domaine bien particulier.

L'Argentin et le Portugais sont des rivaux sportifs depuis une décennie et demie, rivalisant pour remporter des prix individuels et battre des records.

Désormais, Messi a devancé Ronaldo en termes de buts sur coup franc par un joueur actif. Le n°10 a maintenant marqué 57 coups francs dans sa carrière, un de plus que les 56 de Ronaldo.

Étonnamment, 20 de ces coups francs ont été marqués au cours des cinq dernières années. La plupart d'entre eux ont profité à Barcelone, 50 d'entre eux ont marqué en jouant en club. Mais l'Argentin en a également profité car il s'agissait du septième but sur coup franc de Messi pour l'Albiceleste.

Ronaldo, quant à lui, a marqué 32 de ses coups francs pour le Real Madrid, 13 pour Manchester United, 10 pour le Portugal et un pour la Juventus. Alors qu'il entame sa campagne à l'Euro 2020 avec le Portugal, Ronaldo cherchera à se rapprocher de Messi une fois de plus.

Fait intéressant, ce but en première mi-temps contre le Chili était le 57e but de Messi sur un coup franc direct. La star du FC Barcelone se rapproche d'une autre légende argentine...

En effet, Diego Maradona le devance avec 62 buts marqués sur coup franc direct dans sa carrière.

Sur les 745 buts marqués par Messi, 7,6% de ses buts proviennent de coups francs directs.