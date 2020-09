"Messi était irréalisable mais Cristiano Ronaldo très proche", les vérités sur ces deux transferts ratés d'Arsenal

Francis Cagigao, ancien responsable du recrutement à Arsenal, a lâché ses vérités à Goal sur l'Argentin et le Portugais qu'il a essayé de recruter.

Ayant passé les 24 dernières années de sa vie à essayer de dénicher la prochaine superstar pour le compte d' , Francis Cagigao en a vu passé des pépites. Il en a recrutées mais en a aussi vu lui passer sous le nez. Les plus célèbres ne sont autres que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Arrivé à Arsenal en 1996, l'ancien responsable du recrutement des Gunners a bien tenté de recruter la Pulga durant ses jeunes annés. Cagigao souhaitait même faire un triple coup au sein de l'équipe des moins de 16 ans du Barça, en recrutant Cesc Fabregas et Gerard Piqué en plus du sextuple Ballon d'Or.

Finalement, seul Fabregas rejoindra Londres en 2011.

"Nous avions identifié Messi et nous n'étions pas les seuls, a révélé Cagigao à Goal . Je me souviens qu'il y avait quelques clubs italiens et évidemment des clubs espagnols qui connaissaient très bien Messi."

"Mais il ne pouvait pas jouer au niveau national en raison de la restriction de son statut dans le pays à l’époque. Il ne pouvait jouer que des matchs régionaux pour Barcelone."

"Alors, oui, il y a eu des discussions entre moi et des représentants, et nous avons eu le très bon sentiment qu'il y avait une possibilité que le joueur veuille nous rejoindre."

"Mais, une fois que nous avons fait nos recherches, nous avons considéré que d'un point de vue juridique, il aurait été impossible qu'il puisse venir. C'était impossible."

Les questions juridiques auxquelles Cagigao se réfère tournent autour des permis de travail. Mais bien que ce soit un problème qui a empêché Messi de déménager à Arsenal, il n'y avait pas de tels problèmes avec Pique.

Pendant un certain temps, le défenseur a bien failli prendre le même avion que Fabregas pour quitter l' et rejoindre la capitale anglaise. Mais un désaccord de dernière minute a tout remis en cause.

"Nous étions déjà bien avancés avec [Pique] mais, à la fin, nous n'avons pu signer que Cesc" , a déclaré Cagigao.

"Avec Gerard, il y avait une divergence d'opinion contractuellement et il a rejoint six mois plus tard."

Cagigao - qui a débuté comme recruteur à temps partiel à Arsenal en 1996 et est devenu responsable du recrutement mondial avant de quitter le club le mois dernier - a connu de nombreux autres échecs.

En effet, Cristiano Ronaldo aurait facilement pu devenir Gunner avant de quitter le Sporting CP pour Manchester United en 2003.

"C'était très proche de se produire, se souvient l'homme agé de 50 ans. De toute évidence, c'était un joueur que nous avions beaucoup regardé au niveau des jeunes."

"Nous avons toujours eu un réseau très solide, mais c’est une chose d'avoir des informations sur un joueur, c'est une autre de pouvoir le signer. Ce sont deux choses complètement différentes."

Finalement, aucune des deux superstars du football actuel n'a rejoint le nord de Londres et les fans des Gunners vont devoir rester avec leurs doux rêves d'un tel duo...