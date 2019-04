Messi et Ronaldo s'embrassent en Une de France Football, les réseaux sociaux se divisent

FF pose la question qui divise la planète foot depuis 10 ans : êtes-vous Messi ou Ronaldo ? Et l'illustre en Une avec une image qui fait polémique.

L'hebdomadaire France Football consacre son édition du 16 avril au débat qui enflamme et divise les fans de football depuis plus d'une décennie : êtes-vous Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? FF donne la parole à d'anciens joueurs de premier plan (Stoitchkov, Papin, Carragher, Robben, Tardelli, Lahm...) "histoire de mesurer à quel point ces deux-là sont exceptionnels".

Messi ou Ronaldo ? Le débat est intranchable, tellement chacun des deux meilleurs joueurs du monde dispose d'arguments en sa faveur. Pour réconcilier tous les fans de foot, Football a malicieusement illustré sa Une par une image d'amour, voire de réconciliation : l'Argentin et le Portugais qui s'étreignent dans un baiser, un ballon à leurs pieds et une rose dans la main de la Pulga.

Une représentation graphique qui est l'œuvre du grapheur italien TV Boy, de son vrai nom Salvatore Benintende. À l'origine, l'artiste l'a peinte sur la vitrine d'un magasin de Barcelone (ESP), à quelques jours d'un Clasico Barça - en avril 2017. Intitulée "L'amour est aveugle", l'image réunit les deux monstres sacrés du football, les deux rivaux éternels, et invite tous les fans de foot à se rassembler autour de leur passion commune.

"L'amour est aveugle" : l'œuvre de TV Boy affichée dans les rues de Barcelone (ESP)

Le baiser de Messi et Ronaldo : certains internautes y voient une insulte

Elle les invite également à la tolérance, alors que l'homosexualité dans le football est encore un sujet tabou. Il suffit de lire les réactions (homophobes) de certains internautes pour s'en convaincre...

Je dis bien pour nous croyants chrétien ou musulman l'homosexualité est bannie pour nous imposer votre satanisme la vous mettez deux hommes entrain de s'embrasser soit disant (messi et ronaldo) oubliant que nos petits frères et soeurs regarde continuez 👏🏾👏🏾 — William Same (@Same_willo) 15 avril 2019

Vous êtes sérieux là ? J'espère que Ronaldo et Messi porteront plainte contre vous, quand vous aurez la réponse à votre sondage vous ferez la une avec Messi qui encXXX Ronaldo... — Quentin (@quentin6974) 16 avril 2019

Allé y’a un moment faut arrêter. Messi et Ronaldo se sont jamais embrassé. Ils ont des femmes. Des enfants. Ils sont pas homosexuels pourquoi les représenter comme ça ? honteux @francefootball https://t.co/JsGb9fI0yd — Gyaku No Hayen (@AkhPotoMees20) 15 avril 2019

D'autres internautes saluent l'initiative de France Football et y voient une ode à l'amour, à même de rapprocher les partisans du Barcelonais et ceux du Turinois, voire de faire l'unanimité parmi les "haineux" des deux camps :

Entre Brejnev et Honecker le baiser sur le mur de Berlin, mais oui on peut y voir un écho. et notamment une comparaison avec la guerre froide que se livre Messi et Ronaldo. — Mino (@Minoskovic) 15 avril 2019

OK, cette Une de France Football est géniale, rien que pour la lecture des réactions 🤣😏



Messi et Ronaldo se faisant des poutou, c'trop meugnon 😎😉 https://t.co/ZT7BKHet0i — Ezereal 🌍 (@So_Ethereal) 15 avril 2019

France Football aura réussit la prouesse de mettre d'accord **CERTAINS** fans de Ronaldo et Messi 😂😂😂 — Monsieur Burns (@Tamso_T) 15 avril 2019

Le baiser fraternel, une représentation récurrente dans le travail de TV Boy

Force est de constater que cette Une de France Football ne laisse personne indifférent, à l'instar de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo...

À noter que Messi et Ronaldo ne sont pas les seuls hommes célèbres représentés par TV Boy en train de s'embrasser. Ainsi, le président américain Donald Trump, avec ses homologues russe Vladimir Poutine et nord-coréen Kim Jong-un, ou encore Matteo Salvini (ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil italien) avec Luigi Di Maio (ministère du Travail et vice-président du Conseil italien), ont également eu les honneurs de Salvatore Benintende.

TV Boy : les baisers de Trump et Poutine, Salvini et Di Maio

Ces "baisers fraternels" rappellent celui de Leonid Brejnev et Erich Honecker, immortalisé en 1979, alors que les deux hommes dirigeaient respectivement l'URSS et l' de l'Est. Une étreinte reproduite en version "street art" sur le mur de Berlin en 1990 par l'artiste Dmitri Vrubel.