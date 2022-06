Messi et l'Argentine se mettent à rêver : "Nous sommes prêts à affronter n'importe qui"

Après la victoire de l'Albiceleste sur l'Italie à Wembley, le capitaine argentin a évoqué le bon moment que traverse l'équipe de Scaloni.

L'Argentine a envoyé un message à la concurrence : il faudra compter sur elle en novembre prochain à la Coupe du monde au Qatar. Après le grand match qu'il a joué lors de la Finalissima que l'Argentine a remporté 3-0 contre l'Italie à Wembley, Lionel Messi a exprimé sa joie pour la performance de l'équipe et n'a pas caché le rêve qu'a l'équipe entraînée par Lionel Scaloni.

"Ce groupe est prêt à tout"

"Nous avons joué un match très complet. La première mi-temps a été un peu difficile pour nous parce que nous n'arrivions pas à trouver le chemin de Jorginho, qui jouait un peu seul, ce qui rendait difficile la récupération du ballon. Mais après le premier but, le jeu a changé, nous l'avons géré d'une manière différente et la deuxième mi-temps a été spectaculaire", a déclaré le capitaine argentin à ESPN.

Bien qu'il ait réalisé une performance exceptionnelle, affichant un niveau élevé dans chaque action, La Pulga n'a pas pu réussi à trouver le chemin des filets. "J'avais hâte de marquer un but aujourd'hui aussi. Surtout quand j'ai vu que le match était déjà sous contrôle, que nous savions qu'il était déjà sous contrôle, que l'Italie n'a pratiquement rien créé pour nous et que c'est pour cela que j'ai pris un peu trop d'occasions", a-t-il admis.

La Finalissima pour l'Argentine !

Concernant la performance de l'Argentine, le dernier Ballon d'Or est apparu très enthousiaste : "Cette équipe nationale grandit de plus en plus. Nous progressons match après match. Nous avons eu dix jours de très bon travail, ce qui nous arrive rarement. Nous avons pu continuer à améliorer ce que nous avions déjà. Aujourd'hui a été une nouvelle démonstration que ce groupe est prêt à tout. Toujours les pieds sur terre et avec humilité, mais nous sommes prêts à nous battre contre n'importe qui. Aujourd'hui, c'était un grand test contre l'Italie, qui joue très bien. Malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du monde, mais cela pourrait facilement être un quart de finale ou une demi-finale de la Coupe du monde. Ils forment une grande équipe".

40ème titre en carrière pour Messi

Dans la même veine, Messi a loué l'unité de l'équipe argentine : "Quand nous sommes ensemble, nous sommes contagieux, nous puisons la force là où nous ne l'avons pas. Ce groupe, tout ce qu'il a fait, il l'a fait de cette façon, en jouant comme ça à chaque match. Aujourd'hui plus que jamais. Vous ne pouvez pas donner un avantage. Les détails peuvent définir une correspondance. Heureusement, je me sentais bien aujourd'hui. J'étais parfois fatigué, mais nous étions contagieux et nous nous donnions de la force pour nous entraider sur le terrain.

Enfin, le numéro 10 a indiqué que "c'est bien de s'habituer à gagner" et que l'invincibilité de la Scaloni "est un plus". "Nous devons continuer sur cette voie, continuer à grandir. C'est ce que nous recherchons. Nous devons continuer à essayer de progresser pour arriver au premier match de la meilleure façon possible. En septembre, ce sera la dernière fois que nous pourrons jouer. C'est la voie à suivre, c'est clair pour nous. Nous sommes très enthousiastes et heureux. Nous allons continuer à travailler dur", a-t-il conclu.