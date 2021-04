Messi est-il encore capable de décider du destin d'un match ?

Leo Messi est-il encore capable de changer le destin d'un match ? Les stats disent clairement oui.

Lionel Messi ne décidera peut-être pas des matches aussi souvent qu'il le faisait autrefois pour Barcelone, mais le capitaine des Catalans est toujours capable de régler les matchs à lui seul, même cette saison.

Messi, c'est toujours du sérieux

L'Argentin, plus que quiconque, est capable de remporter une finale avec un seul moment d'inspiration, et peu d'équipes le savent mieux que l'Athletic Club, qui affronte Barcelone lors de la finale de la Copa del Rey ce week-end.

La Pulga a été un cauchemar pour les Basques en finale de la Copa del Rey. Depuis son arrivée en Espagne, Barcelone a rencontré l'Athletic dans trois de ces matchs. Dans chacun de ceux-ci, Messi a fait la différence.

Peut-être que sa performance exceptionnelle a eu lieu lors de la finale 2015 au Camp Nou, dans laquelle il a marqué un but étonnant après avoir laissé quatre défenseurs de l'Athletic sur place, aidant le FC Barcelone à remporter une victoire 3-1.

Un bilan dévastateur

Si l'on ne regarde que les chiffres, le bilan de Messi contre l'Athletic Bilbao montre à quel point il peut être décisif. En trois finales contre les "Leones", il a marqué quatre buts et a fournie en plus une passe décisive et personne n'a fait plus de dégâts au club basque que le natif de Rosario.

En 40 matches contre eux toutes compétitions confondues, le n° 10 argentin compte 26 buts et sept passes décisives.

Cela dit, l'Athletic se tournera cette année vers la finale de la Supercoupe d'Espagne comme une source d'inspiration. Sur ce match, les Basques ont réussi à garderle virtuose du barça silencieux , à gagner et à expulser Messi pour le seul carton rouge de sa carrière à Barcelone.

Messi, cependant, sera sans aucun doute désireux de se venger...