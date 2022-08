"Messi est aussi unique sur qu'en dehors du terrain" - Alvarez, la recrue de Manchester City, révèle ce qu'il apprend d'Haaland, Aguero et bien d'autres

Le nouveau venu à l'Etihad Stadium estime qu'il serait stupide de sa part d'essayer de "copier" son compatriote argentin, Sergio Aguero.

Lionel Messi est une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, et Julian Alvarez, le nouveau joueur de Manchester City, fait partie de ceux qui cherchent à tirer le maximum de leçons du septuple Ballon d'Or. Alvarez a la chance de jouer aux côtés de Messi en Argentine, tandis que Pep Guardiola est son entraîneur en club et que Sergio Aguero est là pour lui donner des conseils quand il le faut.

"Difficile de copier Messi"

Alvarez ne pourrait rêver d'un meilleur groupe de mentors, mais il ne cherche pas à "copier" ceux qui l'ont précédé, et admet au contraire qu'essayer d'imiter le Messi "unique" serait une tâche ingrate. Interrogé par Sky Sports sur ce que cela fait de jouer aux côtés d'un grand joueur de tous les temps et s'il est possible de suivre ses traces, Alvarez a répondu : "C'était un rêve devenu réalité de jouer à ses côtés et une grande fierté de jouer avec l'un des plus grands footballeurs de l'histoire du jeu, je dois dire".

"C'est difficile de copier Lionel Messi. Mais comme tous ceux qui l'entourent, j'observe chacun de ses mouvements, j'observe chaque petit morceau d'habileté, et j'essaie d'en tirer le meilleur. Mais la vérité, c'est qu'il est unique, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors", a ajouté la recrue estivale de Manchester City.

Alvarez a reçu des conseils d'Aguero

Le jeune homme a fait une première impression positive chez le dernier vainqueur de la Premier League marquant son premier but pour le club lors du Community Shield, et a été en contact régulier avec la légende Sergio Aguero concernant ce qu'il faut faire pour réussir à l'Etihad Stadium. "Sergio m'a dit certaines choses sur ce que c'est que de travailler sous les ordres de Pep", a-t-il déclaré.

"Il m'a parlé de la façon dont l'entraînement se déroule à Manchester City. Il m'a parlé de la ville de Manchester elle-même. Je lui ai parlé au moment de ma signature et à nouveau ces derniers jours et ces dernières semaines également. Il m'a donné toutes sortes de conseils différents, que j'ai évidemment écoutés très attentivement, car c'était un nouveau monde pour moi de venir à Manchester", a ajouté l'Argentin.

"Haaland ? C'est bien de jouer avec les meilleurs pour apprendre"

"Je voulais écouter tout ce que Sergio me disait pour m'adapter le plus rapidement possible à la vie en Angleterre", a conclu Julian Alvarez. Manchester City a arraché Julian Alvarez à River Plate en ayant déjà un œil sur l'avenir, en dépensant aussi 61 millions d'euros pour Erling Haaland cet été, mais l'espoir sud-américain croit qu'il peut travailler en tandem avec la grande star norvégienne.

Il a déclaré à propos de son duo avec Erling Haaland : "C'est un gros joueur, un grand joueur. Je l'ai beaucoup vu marquer des buts dans toute l'Europe. C'est très bien pour un jeune joueur comme moi de jouer avec les meilleurs pour pouvoir apprendre. C'est une bonne position pour moi. Peu importe avec qui je suis associé, l'important est que Manchester City gagne."