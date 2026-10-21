L'Argentin Nico Paz a brillé lors du match de son équipe, Côme, face à son hôte Manchester United, ce mercredi, dans la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Nico Paz a inscrit deux buts aux 2e et 57e minutes, et a également délivré une passe décisive à son coéquipier Douvikas à la 49e minute.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Nico Paz, à l'âge de 22 ans et 43 jours, est devenu le plus jeune joueur à marquer un but et délivrer une passe décisive lors d'un match de Ligue des champions contre Manchester United depuis Alan Dzagoev, joueur du CSKA Moscou, en novembre 2009 (alors qu'il était âgé de 19 ans et 139 jours).









Le réseau a ajouté : « Nico Paz (22 ans et 43 jours) est le deuxième plus jeune joueur sud-américain à marquer un but en Ligue des champions contre Manchester United, après Lionel Messi (21 ans et 337 jours, en finale de l'année 2009). »



