Messi en a marre du Ballon d'Or : "Je n'en veux plus"

Lionel Messi affirme qu'avec sept Ballons d'Or à son actif, gagner d'autres Ballons d'Or n'est plus important pour lui.

L'icône argentine a dominé, aux côtés de son éternel rival Cristiano Ronaldo, la scène mondiale au cours d'une carrière tout à fait remarquable. Les livres d'histoire ont été régulièrement réécrits, avec une régularité étonnante qui lui a permis d'être nommé meilleur joueur de la planète à sept reprises, ce qui constitue un record. Son succès lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui lui a permis d'ajouter les honneurs du monde entier à sa collection de trophées, est considéré comme une victoire pour Messi dans la course au Ballon d'Or 2023.

Messi serait toutefois heureux de laisser quelqu'un d'autre recevoir ce prix prestigieux. Il a déclaré à Titan Sports en Chine lorsqu'on lui a demandé si de telles récompenses étaient toujours une priorité absolue : "Le Ballon d'Or a-t-il de l'importance pour moi ? Non, ce n'est plus important pour moi. J'ai toujours dit que les prix individuels n'étaient pas ce qui comptait pour moi, mais que les prix collectifs étaient les plus importants. Le prix le plus important en ce moment, c'est la Coupe du monde, le plus grand prix pour moi.

La place de Messi parmi les plus grands de tous les temps est assurée depuis un certain temps déjà, mais la victoire de l'Argentine au Moyen-Orient - qu'il a contribué à inspirer avant d'aller chercher un nouveau Ballon d'or de la Coupe du monde - est considérée par beaucoup comme ayant cimenté sa place tout en haut de la liste.