Messi de retour à Barcelone ? Joan Laporta se prononce

A peine a-t-il posé ses valises à Paris que la question de savoir quand Lionel Messi sera de retour au Barça était déjà sur toutes les lèvres ? Quatre mois après son arrivée au PSG, l’Argentin est toujours dans une phase d’acclimatation à un nouveau championnat, un nouveau club et une nouvelle culture.

Malgré quelques difficultés, hors de question pour la Pulga d’aller voir ailleurs. Il compte bien s’imposer dans la capitale française avant de pourquoi pas voir un retour en Catalogne.

Il y a deux semaines, Messi ne s’en est pas caché mais a clairement mis les choses au clair. Si retour il y a, ce sera après la fin de sa carrière de joueur.

"S'il y a une possibilité j'aimerais pouvoir de nouveau apporter au Barça car c'est un club que j'aime et je souhaiterais qu'il continue d'être bon, qu'il continue de grandir et qu'il continue d'être l'un des meilleurs du monde », a-t-il déclaré à Sport.

"J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le club là où je pourrais être utile. J'aimerais être secrétaire technique (poste proche du directeur sportif) à un moment donné."

De la poudre aux yeux de Laporta ?

Quatre mois après son départ surprise du Barça à la suite d’un incroyable retournement de situation, Messi ne tient donc pas rigueur à son club formateur.

S’il se voit revenir dans la peau d’un dirigeant, Joan Laporta n’exclut, lui, pas l’idée de revoir Lionel Messi avec le maillot des Blaugrana. Interrogé sur cette possibilité, en marge de la présentation de Dani Alves, le président barcelonais n’a fermé aucune porte.

«Je n'écarte pas un retour de Messi ou d'Iniesta. C'est arrivé avec Alves. L'âge est juste un nombre [...]. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore, ce sont des grands joueurs du Barça, on les a toujours dans notre cœur mais ils ont un contrat avec d'autres clubs et on doit le respecter. Mais dans la vie, on ne sait jamais», a-t-il lâché, comme pour donner de l’espoir aux supporters et peut-être se faire un peu pardonner le départ de l’icône durant l’été…