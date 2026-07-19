Messi convertira-t-il son penalty malgré ses deux échecs précédents ? La stratégie argentine pour les tirs au but face à l’Espagne

Ces dernières années, l’Argentine a démontré que les tirs au but n’étaient plus un obstacle ni une inconnue.

À la veille de la finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, programmée ce dimanche au MetLife Stadium du New Jersey, l’entraîneur Lionel Scaloni dispose d’un groupe de spécialistes des tirs au but et d’un ordre de frappe prédéfini, même si le dernier mot reviendra aux joueurs présents sur la pelouse après le temps réglementaire et d’éventuelles prolongations, d’après la chaîne argentine « TyC Sports ».

En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, la séance de tirs au but pourrait donc resurgir, comme lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar et de la Copa América 2024.

Le choix définitif des tireurs s’effectuera parmi les joueurs encore sur la pelouse, chaque équipe pouvant effectuer six remplacements, dont cinq pendant le match et un en prolongation.

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L’Albiceleste aborde cet éventuel exercice avec une confiance solide, ayant déjà maîtrisé trois séances de tirs au but décisives : contre les Pays-Bas en quart de finale du Mondial 2022, puis face à la France en finale, puis face à l’Équateur en quarts de finale de la Copa América 2024, sans oublier la présence du gardien Emiliano Martínez, décisif à plusieurs reprises.

Les tireurs désignés

Lionel Messi : le tireur numéro un incontesté, puisqu’il ouvre toujours la série de tirs au but pour l’Argentine, et devrait le faire à nouveau s’il est sur le terrain, malgré ses deux penalties manqués lors de la Coupe du monde 2026 face à l’Autriche et à l’Égypte.

Gonzalo Montiel : l’un des joueurs les plus réguliers aux tirs au but, il a participé aux trois dernières séries de l’Argentine aux côtés de Messi. Il a marqué 18 de ses 20 tirs au but au cours de sa carrière et a inscrit le tir décisif lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar contre la France.

Leandro Paredes : incontournable, il transforme régulièrement ses penalties avec Boca Juniors et a déjà tiré face aux Pays-Bas et à la France en 2022.

Lautaro Martínez : toujours présent dans la liste des spécialistes, il a transformé sa tentative contre les Pays-Bas et est le désigné à l’Inter Milan.

Julián Álvarez : l’attaquant de l’Atlético de Madrid fait aussi partie des premiers choix. Il a transformé sa tentative face à l’Équateur lors de la Copa América.

Autres options

Outre ce quintette, Scaloni dispose de plusieurs autres options fiables :

Nicolás Otamendi : il a transformé le penalty décisif face à l’Équateur, qualifiant l’Argentine pour les demi-finales.

Alexis Mac Allister : l’homme a transformé sa tentative lors de la même séance et reste une option fiable pour le staff technique.

Enzo Fernández : malgré son échec face aux Pays-Bas en Coupe du monde au Qatar, il demeure dans les plans de Scaloni comme l’un des tireurs potentiels.

Scaloni l’assure : « C’est moi qui ai déterminé l’ordre des tireurs. »

Après la victoire aux tirs au but contre l’Équateur lors de la Copa América, il a révélé que l’ordre des tireurs était entièrement de sa responsabilité.

En conférence de presse, il a expliqué : « J’ai pris la parole et je les ai tous réunis. J’ai dit : “Leo commence.” Ensuite, j’ai compté jusqu’au dernier. »

Il a également révélé que le staff avait hésité pour le cinquième tireur, expliquant : « Le choix se jouait entre Nicolás Otamendi et Nicolás González. Otamendi a pris ses responsabilités, car il les convertit bien avec son club (Benfica), et nous avions aussi Nico comme option. »

Qui s’est présenté face aux buts équatoriens ?

Lionel Messi : il a manqué le premier tir.

Julian Álvarez a transformé le deuxième tir.

Alexis Mac Allister a transformé la troisième tentative.

Gonzalo Montiel a transformé la quatrième tentative.

Nicolás Otamendi a transformé la cinquième tentative, offrant ainsi à l’Argentine une victoire 4-2.