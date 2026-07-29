Lionel Messi et Kylian Mbappé ont consolidé leur statut d’icônes dans la hiérarchie mondiale du football grâce à leurs performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. En plus de briller sur le terrain, ces deux légendes se forgent également un héritage en dehors de celui-ci, en continuant à développer et à faire fructifier leurs activités commerciales.

Le monde des affaires a considérablement changé pour ces footballeurs de haut niveau qui investissent leurs salaires « durement gagnés ». Aujourd’hui, les plus grands joueurs mènent une guerre silencieuse et à hauts enjeux pour la domination technologique, se transformant ainsi d’athlètes en investisseurs en capital-risque pesant plusieurs milliards de dollars.

Messi et Mbappé incarnent pleinement cette rivalité entrepreneuriale moderne. Au-delà de la simple cession de leurs droits à l’image, les deux stars réinvestissent leurs considérables revenus dans des participations directes au capital de start-ups technologiques, de médias sportifs et de divertissements mondiaux, érigant ainsi deux empires qui dépassent le cadre du football.

Laissez GOAL vous présenter toutes les activités commerciales de Lionel Messi et Kylian Mbappé, les comparer, découvrir dans quoi ils investissent et bien plus encore.

Le portefeuille technologique de Lionel Messi : comment « Play Time HoldCo » conquiert la Silicon Valley

Fin 2022, Lionel Messi, désormais en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde après ses performances éclatantes en Amérique du Nord, a lancé sa société d’investissement privée, Play Time HoldCo.

Basée à San Francisco et dirigée par des spécialistes de la Silicon Valley, cette structure a pour mission d’investir dans de jeunes pousses, du stade « Seed » jusqu’au tour de table de série B, principalement dans les secteurs du sport, des médias, de l’intelligence artificielle, de la robotique et des jeux vidéo. Dotée d’un fonds cible de 200 millions de dollars, elle vise des retours rapides habituellement réservés aux fonds institutionnels.

En privilégiant les participations technologiques plutôt que les actifs immobiliers, la structure d’investissement de Messi vise des rendements rapides, habituellement réservés aux fonds de capital-risque institutionnels.

Le portefeuille de start-ups de Messi : AI, Matchday et World Labs

Le fonds se concentre sur la convergence entre le sport, les médias et les technologies numériques. Voici quelques-uns de ses principaux investissements :

Matchday : start-up spécialisée dans les jeux de football sur mobile ayant levé 21 millions de dollars lors d’un tour de table

SuperAnnotate : plateforme de gestion de données basée sur l’IA

World Labs : une start-up spécialisée dans l’informatique spatiale

AC Momento : place de marché en ligne dédiée aux maillots de football portés en match

Washington Spirit : franchise professionnelle de la National Women's Soccer League (NWSL)

FieldAI : développeur de robotique autonome

Les investissements technologiques de Kylian Mbappé : comment « Coalition Capital » a bâti un empire européen

Si l’écosystème entrepreneurial de Messi s’apparente à une start-up spécialisée de la Silicon Valley, la stratégie commerciale du Parisien illustre un véritable masterclass en capital-développement diversifié.

Structuré par la holding Interconnected Ventures – pilotée par sa mère, Fayza Lamari – et déployé par son véhicule d’investissement Coalition Capital, le portefeuille multisectoriel du joueur, auteur de 8 buts lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, s’étend à travers l’Europe.

Ses arbitrages privilégient une influence opérationnelle directe et une montée en puissance rapide. Début 2026, Coalition Capital a créé l’événement en injectant un montant substantiel dans Alan, pépite française de l’assurance santé numérique, lors d’un tour de table de 100 millions d’euros qui a valorisé cette « licorne » à 5 milliards d’euros. L’opération a permis d’associer sa marque à des produits de prévention accessibles via une appli.

Le portefeuille de Mbappé : de la licorne Alan (5 milliards d’euros) au SM Caen

La branche d’investissement privé Coalition Capital, qui opère sous l’égide de la holding Interconnected Ventures, a constitué un portefeuille structuré reliant le sport, les technologies de pointe, la santé numérique et les médias. Voici quelques-uns de ses principaux investissements :

SM Caen (football) : en 2024, Coalition Capital a acquis 80 % du club de Ligue 2 pour un montant estimé entre 15 et 20 millions d’euros

Alan ( tech santé ) : en mars 2026, l’attaquant a rejoint un tour de table de 100 M€ pour cette licorne parisienne de l’assurance santé numérique, valorisée 5 milliards d’euros

Sorare ( Web3 et sport ) : un soutien précoce et un rôle d’ambassadeur au sein de cette plateforme de fantasy sport et de NFT basée sur la blockchain

Loewe Technology ( électronique grand public ) : une participation minoritaire de 10 % dans la marque allemande haut de gamme de téléviseurs et de home cinéma, afin d’accélérer sa croissance en vue d’une introduction en bourse prévue

Équipe France SailGP : un investissement dévoilé en 2025 aux côtés du groupe Accor, lui permettant d’étendre son influence aux sports nautiques de haute technologie

Zebra Valley : société de production audiovisuelle qu’il a cofondée, spécialisée dans les contenus sport, jeux vidéo et divertissement

Messi vs Mbappé : comment ces icônes redéfinissent le capital-risque sportif

Jusqu’alors, les footballeurs protégeaient leurs revenus grâce à des placements conservateurs tels que l’immobilier commercial ou des portefeuilles à revenu fixe. Cependant, l’ampleur des contrats actuels confère à une élite d’icônes la liquidité nécessaire pour jouer le rôle d’investisseurs institutionnels de référence.

En échange de leur rayonnement planétaire, ils exigent des participations et les soutiennent avec des millions de leur capital personnel, comblant ainsi le fossé entre influence sportive et propriété d’entreprise. Contrairement aux parrainages traditionnels qui s’arrêtent à la retraite, les participations dans les technologies, les plateformes propriétaires et les parts de clubs continuent de fructifier.

Bien après leur dernier match, l’héritage réel de ces icônes se mesurera sans doute à l’aune des portefeuilles d’investissement de plusieurs milliards de dollars qu’elles auront laissés derrière elles.

Lionel Messi vs Kylian Mbappé : comparaison de la fortune

Indicateur financier Lionel Messi Kylian Mbappé Fortune estimée 1,1 milliard de dollars 250 millions de dollars Revenus annuels 140 millions de dollars Salaire sur le terrain : 95 à 100 millions de dollars Salaire sur le terrain 70 millions de dollars 70 millions de dollars Revenus hors terrain 70 millions de dollars 25 à 30 millions de dollars



Lionel Messi dispose d’une fortune nettement supérieure, estimée à environ 1,1 milliard de dollars, contre les 250 millions de dollars estimés pour Kylian Mbappé. Si Messi a récemment rejoint le cercle très fermé des milliardaires grâce à des décennies de domination mondiale, la jeunesse de Mbappé et son contrat très lucratif lui promettent une ascension financière fulgurante.