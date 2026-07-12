Messi après la victoire contre la Suisse : « Ce qui se passe avec l'Argentine n'est pas normal »

Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, a estimé que les performances récentes de son équipe « ne sont pas une évidence », après la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 obtenue aux dépens de la Suisse en quarts de finale.

Selon le quotidien espagnol Marca, l’attaquant s’est félicité de ce passage en demi-finale, arraché au terme d’un match accroché contre la Suisse : « Ce groupe continue d’écrire l’histoire et ne se lasse jamais de viser toujours plus haut. »

Il a également salué la performance de son coéquipier Julián Álvarez, auteur d’un but « magnifique, mais pas inédit » selon ses mots. « Il a déjà marqué plusieurs fois de cette façon. C’était vraiment une frappe exceptionnelle, a-t-il ajouté. Julián possède une frappe remarquable, et il le prouve depuis longtemps. Avec l’Atlético de Madrid, il a inscrit de nombreux buts similaires cette saison. Je suis très heureux du résultat, et bien sûr content que Julián ait marqué, et que Lautaro ait marqué aussi. Nous avions besoin qu’ils marquent tous les deux de cette manière, donc je suis très heureux de tout. »

À propos de cette nouvelle qualification en demi-finale, il a ajouté : « Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : ce groupe reste compétitif, fait constamment preuve de ténacité et veut toujours aller plus loin ; il démontre qu’il est au niveau des meilleures sélections. Comme je l’ai déjà dit, ce que ce groupe a accompli n’a rien d’ordinaire. Devenir champion du monde, remporter la Copa América, puis revenir en demi-finale et figurer parmi les quatre meilleures équipes… Ce n’est pas anodin. »

Il conclut : « Nous devons savourer ce moment, comme le public le savoure. Nous aborderons la demi-finale comme à l’accoutumée, face à une grande nation du football, et nous allons d’abord nous reposer pour être à 100 % le jour J. »

Messi est devenu le premier Argentin à disputer trois demi-finales de Coupe du monde. À propos de cet exploit, il a déclaré : « C’est vraiment incroyable que nous soyons à nouveau parmi les quatre meilleures équipes. Comme je l’ai déjà dit, cette équipe ne cesse d’écrire l’histoire et ne se lasse jamais de viser toujours plus haut. Aujourd’hui, nous avons franchi une nouvelle étape, et nous allons retenter notre chance et nous battre lors du prochain match, comme à notre habitude. »

Interrogé sur la demi-finale à venir contre l’Angleterre, il a confié : « C’est un match particulier, car c’est une première pour moi. J’ai joué contre toutes les sélections sauf l’Angleterre, donc c’est une rencontre spéciale, car, comme je l’ai dit, c’est une grande équipe et une puissance du football. C’est toujours formidable d’affronter des adversaires de cette envergure, surtout en demi-finale de la Coupe du monde. Nous devons maintenant nous reposer, car la succession de matchs nous a laissés fatigués ; l’équipe en ressent les effets et nous voulons aborder la rencontre dans les meilleures conditions pour continuer à faire ce que nous savons faire : compétitionner au plus haut niveau. »