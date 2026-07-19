Messi, à la veille de la finale de la Coupe du monde, assure que « notre histoire restera inoubliable, quoi qu’il arrive contre l’Espagne »

Lionel Messi a adressé un message émouvant à la délégation argentine avant d’affronter l’Espagne ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2026, soulignant que l’itinéraire accompli par l’équipe restera gravé dans l’histoire du football.

Lionel Messi, qui aborde sa deuxième finale consécutive en Coupe du monde, a tenu à saluer l’ensemble de la délégation argentine avant d’affronter l’Espagne.

Dans un message publié sur son compte officiel Instagram, l’attaquant a confié : « Ce qu’il y a de plus beau dans toutes ces années, ce ne sont pas seulement les titres, mais tout le parcours. Partager le quotidien avec ce groupe, se battre ensemble, se relever dans les moments difficiles et profiter de chaque instant. »

La star argentine a également tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à ce que la sélection atteigne sa deuxième finale consécutive, en déclarant : « Merci à chacun de mes coéquipiers, au staff technique et à toutes les personnes qui travaillent chaque jour pour que cette équipe reste une seule et même famille. »

Il a conclu en rappelant que, quoi qu’il arrive en finale, ce groupe a déjà inscrit son nom dans l’histoire du football : « Quoi qu’il arrive demain, ce groupe a déjà écrit une histoire que nous n’oublierons jamais et que personne ne pourra effacer. Allez l’Argentine ! »



