Derrière les déclarations apaisées et les sourires affichés devant les médias, la relation entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé semble toujours empreinte de tensions. Après que le duo a tenté de nier l'existence du moindre différend entre eux, le site "Foot Mercato" a révélé de nouveaux détails indiquant que la crise n'est pas terminée, et que le malentendu entre les deux stars de l'équipe de France a peut-être laissé une trace plus profonde que ce qui est apparu au grand jour.

Mbappé avait récemment affirmé qu'il s'était entretenu avec Dembélé, insistant sur l'absence de toute tension entre eux. Mais le journal "L'Équipe" a souligné que la réalité au sein du camp de l'équipe de France est plus complexe, et que les déclarations du capitaine des Bleus ont surpris plusieurs proches de Dembélé.

Selon les informations, aucun contact effectif n'a eu lieu entre les joueurs avant le début du rassemblement de Clairefontaine, à l'exception d'un message envoyé par l'un à l'autre et resté sans réponse. À son arrivée au rassemblement, Mbappé a été surpris par la réaction de Dembélé, qui semblait furieux de la manière dont la crise avait été gérée.

Dembélé avait de son côté tenté de mettre fin à la polémique lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à l'Italie, affirmant qu'il ne s'agissait que de "petites chamailleries sur les réseaux sociaux", assurant qu'il ne s'en souciait pas à son âge, et qu'il s'asseyait à côté de Mbappé à table sans qu'il y ait de problème entre eux.









Les détails révèlent que le malentendu n'était pas unilatéral, puisqu'il semble que Mbappé ne s'attendait pas à ce que la colère de son coéquipier persiste durant toute cette période, surtout au vu de précédentes querelles verbales qui n'avaient pas atteint ce point.

En revanche, "L'Équipe" indique que la relation entre les joueurs n'est plus ce qu'elle était, et que certains membres de la sélection estiment que ce qui s'est produit pourrait laisser une trace durable sur leur relation.

Le cercle proche de Mbappé a par ailleurs connu un changement notable lors du rassemblement actuel, celui-ci s'étant rapproché de Michael Olise, à un moment où Dembélé et Mbappé n'ont pas affiché la complicité qui les caractérisait.

Et tandis que les deux stars persistent à nier l'existence d'une crise, l'ambiance au sein de l'équipe de France ressemble davantage à une guerre froide silencieuse, loin des objectifs des caméras.