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La Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué officiel pour réagir à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant le litige entre le Sénégal et le Maroc autour du titre de la Coupe d'Afrique des nations.

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Coup de théâtre pour clore l'une des crises les plus controversées de l'histoire du football africain : le Tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Le titre revient ainsi au Sénégal, qui s'était imposé sur le terrain face au Maroc (1-0) après prolongation, et un litige juridique qui aura duré près de dix mois prend fin.

Le Tribunal arbitral du sport a annoncé ce mardi l'annulation de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football , qui avait considéré la sélection sénégalaise comme forfait lors de la finale et accordé la victoire au Maroc sur le score de 3-0 le 17 mars dernier.

En vertu de ce nouveau verdict, le Sénégal récupère le titre conquis sur le terrain au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, au terme d'une rencontre marquée par des événements exceptionnels, sur la pelouse comme en dehors.

Dans son communiqué publié ce mardi, la fédération a déclaré : « La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a reçu ce jour la notification officielle de la sentence rendue par le Tribunal arbitral du sport dans le cadre du litige l'opposant à la Confédération africaine de football et à la Fédération royale marocaine de football. »

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Elle a poursuivi : « Par cette décision, le Tribunal arbitral du sport a fait droit à l'appel interjeté par la fédération sportive sénégalaise. En conséquence, la haute juridiction arbitrale a annulé la décision rendue par le jury d'appel de la Confédération africaine de football le 17 mars 2026 et a intégralement rétabli le résultat de la finale disputée à Rabat le 18 janvier 2026, remportée par l'équipe du Sénégal sur le score d'un but à zéro (1-0) après prolongation. »

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Le communiqué ajoute : « La Fédération sénégalaise de football accueille cette sentence avec une grande satisfaction. Au-delà de la consécration d'une partie sur une autre, cette décision consacre avant tout le triomphe de la justice sportive et rappelle un principe fondamental : la vérité d'un match se détermine exclusivement sur le terrain, sous la protection du droit du sport. »

Et de continuer : « En cette circonstance solennelle, la Fédération sénégalaise de football tient à exprimer sa profonde gratitude aux Lions de la Teranga et à leur encadrement, à ses avocats et conseillers, au président de la République et au gouvernement sénégalais pour leur soutien, ainsi qu'à tous les supporters, au Sénégal comme dans la diaspora. »

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La fédération sénégalaise a précisé : « À la suite de cette décision, le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Abdoulaye Fall, a déclaré ce qui suit : le Tribunal arbitral du sport a rendu justice au sport. Je tiens à réaffirmer les liens de fraternité qui nous unissent à la Fédération royale marocaine de football et au peuple marocain. Le football sénégalais regarde désormais résolument vers l'avenir, avec confiance et enthousiasme, dans une Afrique unie autour des valeurs du sport. »

La crise de la finale

La crise remonte aux dernières minutes du temps réglementaire. Alors que le score était toujours de 0-0, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur du Maroc, une décision qui a provoqué la colère des joueurs sénégalais et de leur sélectionneur, Pape Thiaw.

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Plusieurs joueurs de la sélection sénégalaise ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires en signe de protestation, entraînant une interruption du match d'environ 10 minutes, avant que Sadio Mané n'intervienne pour convaincre ses coéquipiers et son entraîneur de revenir terminer la rencontre.

À la reprise, le Maroc a eu une occasion en or de s'adjuger le titre, mais Brahim Díaz a manqué son penalty en le tentant à la Panenka, le ballon terminant tranquillement dans les bras du gardien Edouard Mendy.

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La rencontre s'est prolongée jusqu'aux prolongations, au cours desquelles Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal, offrant à son pays le deuxième titre de son histoire, au grand désarroi du public marocain qui espérait voir sa sélection sacrée à domicile.

Les événements ne se sont pas arrêtés au coup de sifflet final : l'atmosphère a été marquée par des tensions et des altercations entre certains journalistes marocains et le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, critiqué pour sa décision de renvoyer les joueurs aux vestiaires.

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Sa conférence de presse d'après-match a été annulée, avant qu'il ne présente ses excuses le lendemain, tandis que la Confédération africaine l'a suspendu pour cinq matches en raison des incidents survenus lors de la finale.

Deux mois après la rencontre, le jury d'appel de la Confédération africaine a pris une décision déclarant le Sénégal forfait et accordant au Maroc une victoire sur tapis vert sur le score de 3-0, en s'appuyant sur l'article 84 du règlement de la compétition.