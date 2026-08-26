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Message de remerciement et de gratitude : Bouaddi fait ses adieux à Lille avec des mots touchants

Mercato
A. Bouaddi
Lille
Manchester City
Maroc
France
Angleterre

Après son transfert officiel à Manchester City : qu'a déclaré la star marocaine aux supporters de Lille ?

Le Marocain Ayoub Bouaddi, récemment transféré à Manchester City, a fait ses adieux à son ancien club, Lille, par un message émouvant, exprimant sa profonde gratitude envers le club français.

Manchester City a annoncé, ce mercredi, via son site officiel, la signature d'Ayoub Bouaddi, en provenance de Lille, avec un contrat de 5 ans, le liant au club anglais jusqu'en 2031.

Plusieurs rapports de presse ont indiqué que le transfert de Bouaddi a coûté 100 millions d'euros aux caisses du club anglais.

Après l'annonce officielle de son transfert, Bouaddi a adressé un long message d'adieu aux supporters de Lille via son compte officiel sur « X », déclarant : « Chers supporters de Lille, il n'est jamais facile de vous dire au revoir. Lille, c'est l'endroit où j'ai grandi, où j'ai appris, et où j'ai vécu mes premières émotions au plus haut niveau. De l'académie des jeunes à mes premières séances d'entraînement avec l'équipe première, de mes premières minutes sous ce maillot aux grandes soirées européennes, chaque étape restera gravée dans ma mémoire. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette aventure : les entraîneurs qui m'ont donné ma chance, les membres des staffs techniques et administratifs, le personnel médical, la direction, et plus largement, l'ensemble des employés du club. Chacun d'entre eux, à sa manière, contribue quotidiennement au succès du club et a joué un rôle important dans mon parcours. »

Et de poursuivre : « Merci également à tous mes coéquipiers. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Certains d'entre vous étaient présents lorsque je découvrais le monde professionnel et m'ont aidé à trouver ma place. »

Il a continué : « Je chérirai tous ces moments que nous avons passés ensemble dans le vestiaire, aux entraînements, lors des matchs à l'extérieur, dans les victoires comme dans les moments difficiles. Et enfin, merci à vous, les supporters. Votre soutien signifiait beaucoup pour moi, et porter ces couleurs devant vous fut une immense source de fierté. »

Il a conclu : « Aujourd'hui, je quitte Lille avec un profond sentiment de gratitude. Quel que soit le maillot que je porterai par la suite, Lille restera toujours une partie de moi, et je garderai ce club dans mon cœur. Merci pour tout. »

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