« Mes statistiques sont tout aussi impressionnantes que celles de Wout Weghorst »

Hugo Borst a récemment plaidé pour la sélection de Bryan Linssen en équipe nationale des Pays-Bas en vue de la Coupe du monde. Selon l’analyste, l’attaquant du NEC est plus à l’aise dans les airs que son homologue de l’Ajax, Wout Weghorst. Linssen réagit aujourd’hui à cette affirmation.

« Il est intelligent, rusé, capable de petits coups invisibles, et j’entends déjà le staff de l’Oranje objecter : il n’a pas fait mieux qu’une finale de Ligue Europa Conférence perdue », rappelle Borst en référence à l’acte final de 2022, où Linssen, sous les couleurs de Feyenoord, s’était incliné 1-0 face à l’AS Rome. « Et Linssen est aimable, souriant, sociable, dévoué. À peu près tout ce que Wout Weghorst n'a pas. »

Linssen prend avec humour le plaidoyer de Borst et les chants des supporters du NEC réclamant « Linssen en équipe nationale ». « Au fond, se dit-il, si l’on compare les statistiques de Wout Weghorst aux miennes, je ne suis pas en reste. Je n’ai pas marqué que contre des Heracles. Mais je ne m’y attarde pas. »

Interrogé sur son propre parcours, le vétéran de 35 ans assume avoir tiré le meilleur de sa carrière. « Je pense que oui. J’aurais pu aller en Bundesliga à un moment donné, mais j’ai enchaîné plusieurs bonnes saisons et, à ce moment-là, aucun club des grandes ligues ne s’est manifesté. Apparemment, il me manquait quand même quelque chose. »

Le parcours de Linssen vers le haut niveau a été long. « J’ai commencé en D2 aux Pays-Bas, à Fortuna. Le chemin était long avant d’atteindre un grand club néerlandais, mais j’y suis parvenu. Chez Feyenoord, j’ai aussi apporté ma pierre à l’édifice. »

Dimanche, il espère couronner son parcours en remportant l’Eurojackpot KNVB Beker avec le NEC. « Mon frère Edwin a joué dans des clubs plus modestes, mais il a été promu deux fois en Eredivisie. Il a fêté plus de victoires que moi. Mais dimanche, j’espère enfin pouvoir en fêter une. »