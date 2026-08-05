« Mes jouets » : Cristiano dévoile une collection de voitures époustouflante d'une valeur de 22 millions de livres sterling

Le Portugais Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr, a dévoilé sa luxueuse collection de voitures, estimée à 22 millions de livres sterling.

Âgé de 41 ans, le joueur a publié sur les réseaux sociaux trois photos de lui posant dans son garage, entouré d'une série de voitures spectaculaires.

Selon le journal « The Sun », les voitures présentes dans le garage comprenaient deux Ferrari et une Bugatti.

Ronaldo a rassemblé quelques voitures spectaculaires au fil des années, dont des modèles de marques telles que McLaren, Mercedes et Lamborghini.

« Le Don » a reconnu l'année dernière ne pas savoir combien de voitures il possédait.

Il a déclaré : « Si je devais parier, je dirais 40 ou 41. J'adore les Bugatti, ce sont des voitures totalement différentes. »

La Bugatti Tourbillon, au prix de 3,2 millions de livres sterling, fait partie des ajouts les plus récents au garage.

Il possède également une Chiron d'une valeur de 2 millions de livres sterling, une Veyron d'une valeur de 1,5 million de livres sterling, et une Bugatti Centodieci d'une valeur de 7 millions de livres sterling.

Parmi les Ferrari qu'il possède figurent une Monza d'une valeur de 1,4 million de livres sterling, une Daytona SP3 d'une valeur de 2 millions de livres sterling, et une Purosangue.

En outre, Ronaldo possède une McLaren Senna (750 000 livres sterling), une Lamborghini Aventador (270 000 livres sterling), une Bentley Flying Spur (250 000 livres sterling), une Mercedes Classe G Brabus (600 000 livres sterling), ainsi que trois Rolls-Royce.

La légende du Portugal a même reçu une BMW en cadeau de la part du club d'Al-Nassr, au même titre que ses coéquipiers.

Ronaldo a offert aux supporters un aperçu de son garage à travers une publication sur les réseaux sociaux, intitulée : « Mes jouets ».

Ses abonnés ont été totalement stupéfaits ; l'un d'eux a commenté : « Incroyable ! », un autre a écrit : « La collection du GOAT », tandis qu'un troisième a lancé : « Le roi ».