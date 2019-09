Mertesacker croit en un retour en grâce de Mesut Ozil avec Arsenal

Le responsable de l'académie des Gunners est certain que son compatriote a le talent et les ressources pour briller de nouveau à l'Emirates Stadium.

L’ancien défenseur d’ , Per Mertesacker, est convaincu que le "génie" Mesut Ozil peut encore avoir un impact sur l'équipe londonienne, mais il a précisé que c’était à lui de faire évoluer son jeu. Le duo a remporté ensemble la Coupe du Monde avec l' en 2014, tout en ayant participé à la conquête de trois FA Cups.

Les fans d'Arsenal ont parfois critiqué Ozil pour son style nonchalant et sa tendance à passer à côté dans les grands matches, ce que Mertersacker dit comprendre, mais insiste sur le fait que son ancien coéquipier est un joueur de qualité. "Oui [Je comprends les frustrations des fans d'Arsenal envers Ozil] parce qu'ils ne le comprennent probablement pas", a confié l'ancien défenseur.

"Je sais comment le réveiller et comment essayer de le pincer au besoin. Mais finalement, cela doit venir de lui s'il veut passer au niveau suivant. Mais il peut se libérer", a poursuivi Mertesacker. "Il adore jouer au football, ça ne se voit pas souvent. C'est un génie quand on parle de ce qu’il peut produire avec le ballon et cela se voit à chaque séance d’entraînement. Une fois qu’il a le ballon dans les pieds, il est épanoui. C'est comme s'il jouait dans un parc. Il peut offrir cette passe que personne d'autre n'arrive à faire. Il a cette magie en lui".

Mertesacker a poursuivi, en suggérant qu'Ozil manque de personnalité et que tous ceux qui l'entourent doivent essayer de l'aider et l'amener à retrouver son meilleur niveau. "Il veut être d'accord avec tout le monde. Mais, il n’est pas du genre à aller vers les gens et à dire: « Vous devez faire ceci, cela et cela ». C’est un personnage différent et j’ai parfois eu du mal avec ça. Parfois, j'étais vraiment en rogne contre lui pendant plusieurs semaines".

Cette saison, Ozil n'a pas encore disputé le moindre match avec la bande à Emery. Plus en raison d'une tentative d'agression qu'il a vécue en compagnie de son coéquipier Kolasinac, qu'à cause d'une quelconque méforme. Même s'il n'est pas certain qu'une fois dans les meilleures conditions psychologiques son coach espagnol l'aligne régulièrement.