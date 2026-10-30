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Muhammad Sharaf Eldeen
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Merkel : ce qui m'est arrivé est identique à ce qu'a vécu Kompany, et si j'étais joueuse, j'aurais joué sous ses ordres

V. Kompany
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L'ancienne conseillère a ravivé un souvenir de 2019

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Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, a exprimé sa solidarité avec Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, lui souhaitant un prompt rétablissement et le temps nécessaire pour récupérer, sans subir la moindre pression pour revenir rapidement.

Merkel a témoigné un grand respect pour le travail accompli par le technicien belge, saluant ses positions claires contre la discrimination et sur de nombreux autres sujets, et affirmant qu'elle l'aurait choisi comme entraîneur si elle avait été footballeuse, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.

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Merkel a déclaré au sujet de Kompany, dans des propos rapportés par le site allemand « sport 1 » : « Au début, j'ai ressenti une grande tristesse en apprenant ce qui lui était arrivé. Je lui souhaite un prompt rétablissement et d'être entouré de personnes qui lui accordent l'espace et le temps nécessaires pour récupérer, sans aucune pression. Je sais moi-même ce que signifie avoir besoin de temps. »

Elle a poursuivi : « J'ai un grand respect pour le travail de Vincent Kompany, ainsi que pour ses positions claires contre la discrimination et sur de nombreux autres sujets. Et je peux imaginer que, si j'avais été footballeuse, homme ou femme, il aurait été exactement le type d'entraîneur avec qui j'aurais voulu travailler. »

L'ancienne chancelière allemande a établi un lien entre ce qui est arrivé à Kompany et sa propre expérience personnelle, soulignant que le corps peut envoyer des signaux clairs lorsqu'une personne atteint un stade où elle ne peut plus continuer à supporter la pression.

Elle a ajouté : « Vincent Kompany n'a certainement pas choisi de rester à la maison de son plein gré ; il a fallu qu'un incident se produise pour que son corps lui adresse enfin un message clair : arrête ! Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi aussi. »

Merkel est revenue sur l'épisode où elle avait été prise de tremblements lors d'une cérémonie d'honneurs militaires en 2019, expliquant que ce qui s'était produit était une décharge de la tension accumulée, peut-être liée au décès de sa mère ou à la prise de conscience qu'elle se préparait à quitter ses fonctions.

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