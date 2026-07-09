Merel Ek a échangé des messages avec Arne Slot la semaine dernière, comme elle l'a confié avec fierté dans « HNM De Podcast ».

Âgée de 32 ans et grande supportrice du Feyenoord, elle souhaite ardemment voir l’ex-coach à succès prendre les rênes de l’équipe nationale des Pays-Bas.

Elle a donc pris son téléphone et contacté l’ancien coach, provoquant l’amusement complice de ses collègues Hélène Hendriks et Noa Vahle.

« La journaliste en moi s’est complètement réveillée, mais la fan aussi, peut-être un peu. J’avais obtenu son numéro par des intermédiaires et je lui ai demandé s’il était ouvert à cette idée », explique Ek, provoquant l’hilarité de ses consœurs.

Hendriks et Vahle se sont alors amusées de la formule d’appel choisie par Ek : « Cher Monsieur Slot ». « C’est gênant ! Cher Monsieur Slot », s’esclaffe Vahle en référence à ce ton formel, peu courant dans le milieu du football. Hendriks enchaîne en plaisantant sur le fait qu’Ek aurait aussi pu s’adresser au joueur de Bergentheim en l’appelant « dieu suprême », tant elle est une grande fan.

À sa grande surprise, Slot lui a répondu. « Il s’exprime très bien devant les médias et a naturellement donné une réponse qui ne permet pas d’en tirer de conclusions », analyse Ek.

« Il a simplement dit qu’il appréciait d’être appelé “monsieur Slot”, mais il s’est demandé si cela signifiait qu’il avait l’air vieux », rit Ek. « Pour moi, ça a été le moment fort de la semaine. Je suis à la disposition de Slot tout le week-end ! »