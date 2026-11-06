« Merci de m'avoir laissé tirer tous les coups francs » : les Allemands se moquent cruellement des adieux de Ronaldo

Le magazine allemand « 11 Freunde » n'a pas manqué l'annonce par Cristiano Ronaldo de sa retraite internationale avec la sélection du Portugal, non sans y ajouter sa touche d'ironie, après avoir publié la vidéo d'adieu accompagnée d'une traduction allemande satirique n'ayant aucun rapport avec les mots prononcés par la star portugaise.

Ronaldo a annoncé sa retraite internationale avec la sélection du Portugal, hier jeudi, à travers une vidéo de 5 minutes dans laquelle il a adressé un message de remerciement à tous ceux qui l'ont accompagné durant 23 ans sous le maillot de la sélection, et ce un jour avant l'annonce par Jorge Jesus de sa nouvelle liste.

Regardez la vidéo d'adieu publiée par Ronaldo

La décision a suscité un large intérêt de la part des médias internationaux, qui se sont empressés de commenter la fin de la carrière du capitaine du Portugal, entre messages de reconnaissance et éloges de son héritage, tandis que le magazine allemand a choisi de présenter ses adieux sur un ton satirique.

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« 11 Freunde » a publié la vidéo assortie d'une traduction allemande réalisée par Tobias Ahrens, connu pour ses œuvres satiriques, après avoir remplacé le contenu du message de Ronaldo par un texte imaginaire tournant en dérision certains de ses comportements sur le terrain.

La traduction satirique disait : « Les amis, écoutez-moi un instant. Je serai direct : je prends ma retraite. Je voulais juste vous remercier tous, surtout de m'avoir suivi dans cette bêtise appelée la célébration (Siu). Je vous le jure, au début ce n'était qu'un pari avec Marcelo. Je pensais que des hommes adultes ne sauteraient pas en l'air, ne tourneraient pas et ne crieraient pas, mais qu'avez-vous fait ? Vous m'avez imité. »

Le texte satirique ajoutait : « Merci aussi de m'avoir laissé tirer tous les coups francs, même si le dernier à être entré dans le but remonte à 5 ans. Et merci parce que personne n'a ri quand je remontais mon short au maximum, au point que mes reins étaient presque visibles. Ce fut un honneur. Prenez soin de mes records. »

Ronaldo a mis un terme à une carrière de 23 ans depuis ses débuts avec le Portugal, durant laquelle il a disputé 234 matchs et inscrit 146 buts, et a été sacré de trois titres, dont le plus marquant est l'Euro 2016, en plus de deux titres en Ligue des nations de l'UEFA.