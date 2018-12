Mercato - Zlatan Ibrahimovic annonce qu'il va rester au LA Galaxy

L'attaquant suédois a annoncé via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux qu'il resterait en MLS au LA Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic (37 ans) a confirmé via ses réseaux sociaux qu'il restait en MLS avec le LA Galaxy. Cette nouvelle intervient alors qu'il y avait beaucoup de spéculations ces derniers jours sur l'avenir de l'attaquant suédois, avec un éventuel retour à l'AC Milan.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 décembre 2018