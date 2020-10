Mercato - Zinedine Zidane s’exprime sur une arrivée d’Aouar au Real Madrid

A trois jours de la fin du mercato, l’entraîneur du Real Madrid a vanté les qualités du milieu lyonnais mais a préféré botter en touche sur un intérêt

Eden Hazard blessé, Zinedine Zidane doit prendre son mal en patience concernant le Belge. Si la situation de l’ancien de est embêtante, le technicien français a d’autres priorités ces derniers jours.

Avec un mercato qui approche de son terme, la question de possibles renforts dans l’effectif madrilène revient un peu de partout dans la capitale espagnole.

En marge de la rencontre contre dimanche, l’ancien meneur des Bleus a une nouvelle fois répété qu’il était satisfait du groupe à sa disposition malgré les différentes blessures notamment sur le côté droit de la défense avec les absences d’Odriozola et de Carvajal.

Qu’en est-il concernant Houssem Aouar ? Annoncé comme une des priorité d’ , le milieu de terrain de l’OL reste dans le viseur des géants européens comme l’a confié Jean-Michel Aulas.

"Trois clubs se sont positionnés sur Houssem Aouar", avait déclaré le président lyonnais en début de semaine.

Zidane persiste et signe

Le fait-il partie des candidats ? D'après L'Equipe, le profil de celui qui a été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de plait beaucoup à Zinedine Zidane. Ce dernier s’est exprimé sur le sujet.

"Je ne sais pas quelles informations vous avez. C’est un grand joueur, je le sais, et peut-être qu’un jour il pourra jouer pour Madrid, mais maintenant il y a cette équipe et je me concentre dessus. A partir du 5 octobre, je n’aurai plus à répondre à ces questions."

Une déclaration qui sonne la fin d’une arrivée d’Aouar au Real Madrid ? Jean-Michel Aulas avait laissé jusqu’à vendredi aux prétendants pour bouger. Tiendra-t-il vraiment parole ? Encore quelques heures avant de le savoir…