Mercato - Youri Tielemans : "Je pense que je vais revenir à Monaco cet été"

Prêté avec succès à Leicester City depuis cet hiver, le milieu de terrain belge n'est toujours pas fixé sur son avenir. Il devrait revenir à Monaco.

Peu à son aise dans le marasme collectif monégasque en première partie de saison, Youri Tielemans s'est refait une santé du côté de , pensionnaire de , où il a été prêté sans option d'achat par le club du Rocher cet hiver. Faisant forte impression Outre-Manche, ayant inscrit pas moins de 3 buts en 12 rencontres de championnat avec les Foxes, le Belge de 22 ans ne fermait d'ailleurs pas la porte à l'idée d'y poursuivre l'aventure, en avril dernier.

"Je ne sais pas ce qui va se passer cet été. Je me sens très bien ici, mais je dois voir les autres options également. C'est normal, je ne dois pas me précipiter (...) Nous verrons dans les prochains mois. Je peux faire partie de quelque chose de grand à Leicester. Ils vont avoir un nouveau terrain d'entraînement, le stade sera bien mieux qu'actuellement et de nombreux supporters vont venir. Donc cela peut être quelque chose de grand pour l'avenir", avait-il déclaré, heureux en .

"Je pense que je vais revenir à cet été"

Néanmoins, force est de constater que quelques semaines plus tard, c'est bel et bien à Monaco que pourrait s'écrire l'avenir de l'ancien joueur d' . En effet, c'est en tout cas ce que laissent supposer ses dernières déclarations. "Je pense que je vais revenir à Monaco cet été, sauf s'il se passe quelque chose. Mais pour le moment il n'y a rien. Je ne sais pas ce que Monaco demandera, je ne peux pas parler de ça", a confié l’international belge à VTM Nieuw.

En d'autres mots, la réception de ce dimanche (16h00) pour le compte de la 38ème et dernier journée de championnat, pourrait donc être la dernière de Youri Tielemans à Leicester. Toutefois, la question de son avenir devrait dépendre en grande partie des prochains résultats de l'ASM, le club de la Principauté n'étant toujours pas assuré de ne pas descendre en , à deux journées du terme de la saison... Et une relégation pourrait changer beaucoup de choses.