Mercato - Yaya Touré à l'essai en seconde division chinoise

Quelques jours après l'imbroglio autour d'une possible retraite, Yaya Touré va remettre les crampons. Il est à l'essai au Qingdao Huanghai, en Chine.

Alors que le monde du football avait commencé à lui rendre hommage après l'annonce de sa retraite par son agent, Yaya Touré a pris tout le monde à contre-pied en déclarant dimanche dernier sur son compte Twitter qu'il n'avait aucunement l'intention de raccrocher les crampons.

"Il y a eu beaucoup de confusion autour de mon futur récemment. Je veux que ce soit clair que j'aime le football et je suis toujours prêt à jouer encore quelques années (...) Je suis pour le moment prêt et concentré à relever de nouveau challenges en tant que joueur ! Et ne vous inquiétez pas, quand le moment sera venu, j'annoncerai ma retraite personnellement et officiellement moi-même", a indiqué l'international ivoirien.

Des paroles aux actes, l'ancien milieu de terrain de et du démontre sa volonté de vouloir continuer à jouer puisqu'il a pris la direction de la .

À 36 ans, il a été mis à l'essai du côté du Qingdao Huanghai, qui évolue en China League One, à savoir la seconde division nationale. Son équipe est actuellement leader du championnat.