Mercato - Yacine Brahimi est arrivé au Qatar pour s'engager avec Al-Rayyan

Fraîchement vainqueur de la avec l' (succès 1-0 en finale contre le ), Yacine Brahimi s'est envolé vers le pour finaliser son arrivée au sein d'Al-Rayyan SC.

Le joueur de 29 ans était en fin de contrat avec le et faute de prolongation, il est libre depuis le 1er juillet de s'engager où il le souhaite.

Malgré des approches d' , Yacine Brahimi a fini par se diriger vers le Qatar, où il a été accueilli par le président de son futur club en personne, le Cheikh Ali bin Saoud Al Thani

Touchdown in Doha!



@LesVerts star & #AFCON2019 winner @BrahimiOfficial arrives in Doha, and is welcomed by @AlrayyanSC president Sheikh Ali bin Saoud Al Thani



The 29-year-old Algerian is set to be the third foreign signing for Al-Rayyan this summer#QSL #Qatar pic.twitter.com/kHDuV5sLKy