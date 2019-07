Mercato - Xavi peu optimiste pour le retour de Neymar au Barça

Si le retour possible de Neymar au Barça serait "incroyable" pour Xavi, l'ancien milieu de terrain du club estime l'opération compliquée.

Le Barça pourrait faire revenir Neymar, qui a quitté le Camp Nou pour le PSG et un montant record de 222 millions d'euros il y a deux ans.



Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé que Neymar était disponible sur le marché des transferts.

Xavi a joué aux côtés de Neymar pendant deux saisons avant de rejoindre Al Sadd en 2015 et le joueur de 39 ans a déclaré à Movistar: " Il ferait une signature incroyable.



Mais honnêtement, je considère que c'est difficile. Je pense que c'est très difficile.



Nous avons vu tellement de choses que je pensais ne jamais voir, comme le fait que le PSG paye 222 millions d'euros. Nous devrons donc attendre.



Il ne fait aucun doute qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais voyons ce que fait Barcelone."



Alors que l'avenir de Neymar est incertain, Antoine Griezmann, autre crack, devrait rejoindre le Barça dans un avenir très proche.



"C'est un grand joueur, une star mondiale", a ajouté Xavi. "Il a fait la différence avec l'Atletico Madrid et avec la . C'est un joueur extraordinaire.



"Ce n'est pas encore officiel, mais on dirait qu'il va à Barcelone. Je pense que ce sera une excellente signature" a valorisé le natif de Terrassa.