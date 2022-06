Mercato - Xavi insiste pour Ousmane Dembélé : il veut qu'il reste au FC Barcelone

Le contrat du Français expire le 30 juin, mais Xavi demande au club de faire un petit effort.

Les jours passent, le calendrier tourne et le contrat d'Ousmane Dembélé avec le Barça expire le 30 juin. Cependant, malgré le fait que l'horloge tourne, comme l'a appris GOAL, Xavi Hernández continue d'insister pour prolonger le "moustique". Il considère l'international français comme un atout important, pense qu'il peut encore tirer beaucoup de lui et est convaincu que sa continuité serait positive pour l'équipe, car parier sur d'autres recrues pourrait être encore plus coûteux que de prolonger Ousmane Dembélé.

Prolonger ou ne pas prolonger, telle est la question

C'est ce qu'il a fait savoir aux dirigeants du club ces derniers jours. Xavi est conscient que les négociations n'avancent pas comme il le souhaiterait et comprend que le club devra prendre une décision finale qu'il est prêt à respecter, qu'Ousmane continue au Barça ou non, mais il n'abandonne pas et continue d'insister sur le fait que la continuité de Dembelé au Camp Nou serait la bienvenue, car il a confiance dans le joueur.

Barça : Retour à l'envoyeur pour Luuk De Jong ?

D'un côté, il y a différents noms d'ailiers possiblement liés au Barça, comme Angel Di Maria ou Raphinha. Les joueurs qui intéressent le club. De l'autre côté de la fenêtre, il y a la situation d'Ousmane Dembélé, qui est toujours bloquée et qui semble chaque jour plus difficile à résoudre, car la date du 30 juin toque à la porte.

Xavi, principal supporter d'Ousmane Dembélé

Cependant, Xavi est le meilleur soutien pour Ousmane Dembélé. L'entraîneur fait tout son possible pour que le club lui permette de rester et il est convaincu qu'il apportera beaucoup à l'équipe s'il finit par rester. Pour le moment, il n'y a aucun progrès entre l'entourage de l'international français et le club. En arrière-plan, on note l'intérêt de clubs comme Chelsea et le PSG, entre autres, bien qu'il n'y ait pas d'offre formelle.

L'article continue ci-dessous

Déménagement coûteux pour le Barça

Tout semble indiquer que la continuité de Dembélé au Camp Nou a une date d'expiration, mais Xavi insiste. Si le club fait un effort pour assurer sa continuité, il sera satisfait. Nous verrons comment se déroule cette partie d'échecs. Ce que personne ne peut nier, c'est que si Dembélé reste finalement au Barça, ce sera grâce au soutien inconditionnel de Xavi, qui le soutient. Xavi sait qu'il est difficile pour lui de rester en Catalogne, mais il ne renonce pas à Dembélé.