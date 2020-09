Mercato - Willian et David Luiz ont tenté de recruter Oscar à Arsenal

Dans une interview à Fox Sports, le milieu brésilien a avoué que ses compatriotes ont essayé de le recruter pour les rejoindre chez les Gunners.

En janvier 2017 et à seulement 26 ans, Oscar a surpris tout son monde en prenant la direction de la et du Shanghai SIPG. Malgré plus de 200 matches avec et une carrière en plein boom, le milieu brésilien a préféré répondre à l’appel d’un salaire confortable.

Trois ans plus tard, Oscar évolue toujours en Chine et compte encore y rester quelques années, lui qui est sous contrant jusqu’en 2024 malgré une envie de revenir en Europe.

"Je veux vraiment retourner en Europe, a-t’il avoué à Fox Sports . Mais la situation est difficile pour revenir, c’est un peu compliqué pour moi de sortir d’ici. J’espère donc remplir mon contrat et ensuite, oui je pense à retourner en Europe."

S’il assure que Chelsea serait sa destination prioritaire en cas de retour, Oscar a avoué que Willian et David Luiz ont joué les VRP pour le compte d’ . Les trois Brésiliens se sont côtoyés chez les Blues et ont gardé contact.

"Ils m’ont appelé, parfois je leur parles et ils m’ont dit : 'viens à Arsenal, viens ici'. Mais pour moi, c’est un peu plus difficile. J’ai un contrat avec Shanghai. Willian était libre quand il a rejoint Arsenal cet été. Mais j’étais heureux qu’ils soient de nouveau réunis. »