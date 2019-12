Mercato - Wilfried Bony confirme des négociations avec Le Havre

Sans club depuis la fin de son aventure au Qatar, l'ancien attaquant de Manchester City veut rebondir et se dit ouvert à toutes les propositions.

Actuellement libre de tout contrat, Wilfried Bony, désormais âgé de 31 ans, espère reprendre du service en 2020. Après une expérience au du côté du Al Arabi Sports Club, l'Ivoirien est sur le marché et ouvert aux propositions, même celles en provenance de divisions secondaires.

En effet, dans un entretien accordé au Telegraph Sport, Wilfried Bony a ouvert la porte à une aventure en Championship (D2 anglaise) et confirmé des négocations avec , club pensionnaire de dans lequel il avait effectué un essai au début du mois de décembre.

"Avec Le Havre, tout s’est bien passé à l’entraînement"

"La Championship est très compétitive, il y a beaucoup de contacts mais c’est probablement mon jeu. Je connais la ligue donc si c’est un bon projet, pourquoi pas ? J’ai été en avec Le Havre et tout s’est bien passé à l’entraînement. Ils étaient satisfaits de tout ce qui se passait du côté du football et maintenant, il y a des négociations", a d'abord confié l'ancien joueur de Swansea et .

"Je suis ouvert à d’autres options si elles sont sérieuses. Il y a beaucoup de gens qui appellent durant ce mercato, donc nous devons voir quelque chose d’officiel avant de décider", a-t-il déclaré ensuite. À 31 ans, nul doute que Wilfried Bony est encore en mesure de rendre de précieux services à bien des clubs.