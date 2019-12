Mercato - Wilfried Bony au Havre, transfert avorté

Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant ivoirien a refusé l’offre de contrat du club normand, jugée insuffisante.

aime tenter des coups audacieux… et Le Havre aime aussi les manquer. Depuis l’été dernier, le club normand a consécutivement fait la cour à Samir Nasri, Hatem Ben Arfa et plus récemment Wilfried Bony : en vain.

L’Ivoirien semblait pourtant bien parti pour signer en faveur du HAC. L’Équipe, à l’origine de l’information, parlait encore récemment d’un joueur "convaincu" par le projet de l’entraîneur Paul Le Guen, et qui avait lui-même réussi à donner satisfaction lors d’un essai de plusieurs semaines.

Bony vers l' ou les Etats-Unis

Le Havre aurait pu s’inquiéter face à la forme physique douteuse de Bony, lui qui n’a plus joué depuis le mois de juin, mais le 7e de a tout de même fait "un véritable effort financier pour l’attirer" selon les informations de RMC.

Peine perdue, donc, puisque malgré les efforts, le buteur de 31 ans a jugé la proposition insuffisante. Sauf retournement de situation, l’ancien de ne devrait donc pas venir en et se dirigerait plutôt vers l’Allemagne ou les Etats-Unis, toujours selon nos confrères.