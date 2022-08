Mercato : Wijnaldum révèle que deux coéquipiers l'ont convaincu de rejoindre l'AS Rome

Le milieu de terrain s'est appuyé sur les conseils de ses coéquipiers actuels et anciens pour définir ses projets cet été.

Georgino Wijnaldum a révélé que Mohamed Salah et Achraf Hakimi l'ont convaincu de rejoindre l'AS Rome en prêt du Paris Saint-Germain cet été. Wijnaldum a joué aux côtés de Salah à Liverpool et a fait équipe avec Hakimi l'année dernière dans la capitale française. On s'attendait à ce que Wijnaldum quitte le PSG après une première saison difficile, marquée par une interview en octobre dans laquelle il s'interrogeait sur son manque de temps de jeu.

"Salah, Strootman et Hakimi m'ont convaincu"

Wijnaldum espère maintenant qu'il pourra s'épanouir en Serie A sous la direction de José Mourinho et il fait confiance aux conseils donnés par ses pairs concernant son nouveau club. "Je voulais venir en raison de l'effort que le club a fait pour me signer et parce que j'ai parlé à Salah et Kevin Strootman du club et de la ville et je n'ai entendu que de bonnes histoires à ce sujet", a déclaré Salah aux journalistes.

"J'ai aussi parlé à Hakimi, même s'il a joué à l'Inter, il m'a dit que la Roma est un beau club. Cela m'a beaucoup convaincu aussi parce que je connaissais le club. Nous avons joué une fois avec Liverpool à la Roma et l'atmosphère était incroyable, je savais que je jouerais pour un club avec de beaux supporters, c'était la seule chose que je savais", a ajouté le Néerlandais.

"Toutes les personnes à qui j'ai parlé m'ont donné d'excellents retours sur le club et ses fans"

L'AS Rome a également signé Nemanja Matic, Mile Svilar et Paulo Dybala, tous arrivés gratuitement après la fin de leur contrat, tandis que Zeki Celik les a rejoints en provenance de Lille. Ces signatures, ainsi qu'une campagne 2021-2022 comprenant un trophée européen, ont augmenté les attentes au Stadio Olimpico avant la nouvelle saison.

Lorsque Georginio Wijnaldum est arrivé pour la première fois à Rome, il a été accueilli par des centaines de supporters. "C'est un très bon sentiment d'être un joueur de la Roma", a déclaré l'international néerlandais. "Toutes les personnes à qui j'ai parlé m'ont donné d'excellents retours sur le club et ses fans".

"Le club a clairement montré à quel point il me voulait dans les efforts qu'il a déployés pour conclure l'affaire, ce qui donne toujours beaucoup de confiance à un joueur. L'accueil des supporters, sur les médias sociaux et ailleurs, a également été fantastique", a conclu Georginio Wijnaldum.