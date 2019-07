Mercato - West Ham ne lâche pas Bilel Hassaini

Déjà cité parmi les prétendants à la signature du jeune milieu offensif Bilel Hassaini (18 ans), West Ham ne lâche pas l'affaire.

Un temps courtisé par le PSG, le milieu offensif de 18 ans Bilel Hassaini pourrait poursuivre sa jeune carrière outre-Manche.

Alors que les discussions avec le Club de la capitale n'ont pas abouti suite au changement de direction sportive et le retrait de l'équipe réserve, plusieurs clubs anglais se sont manifestés.

Le 18 juillet dernier, Goal relayait ainsi les intérêts de , et pour l'ancien Nancéien, libre de tout contrat cet été. Et comme le révèle le site spécialisé Get French Football News, les Hammers ne lâchent pas l'affaire dans ce dossier.

Fati d'abord ciblé, Hassaini relancé

West Ham avait d'abord ciblé le jeune attaquant polyvalent Anssumane Fati (16 ans), mais ce dernier a finalement prolongé son contrat avec le , relançant la piste menant au jeune Bilel Hassaini.

Le FC Barcelone avait également approché l'entourage du Français il y a plusieurs semaines. Une approche déclinée par le joueur qui souhaitait alors s'engager avec le . Mais Paris n'étant plus dans la course, West Ham ou un autre club pourrait bien en profiter...