Mercato : Wanda Nara sort du silence dans le dossier Icardi et menace le PSG

Listé parmi les indésirables du PSG, l'attaquant argentin n'a pas encore trouvé de porte de sortie et sa situation est complexe.

"Arrêtez d'inventer des conneries, la décision de ma non-convocation était seulement technique. Je ne tolérerai pas que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir". Absent face à Clermont le week-end dernier, Mauro Icardi était sorti du silence pour indiqué qu'il n'était pas blessé ou avait refusé de se rendre avec le groupe en Auvergne en raison d'un quelconque problème familial.

Galtier confirme Icardi parmi les "indésirables"

L'absence de l'attaquant argentin était purement et simplement une décision de Christophe Galtier. Après avoir fait l'intégralité de la préparation avec le groupe, Mauro Icardi a été placé en compagnie des "indésirables" du club de la capitale. L'Argentin est donc un joueur à vendre avant la fin du marché des transferts comme l'a sous-entendu Christophe Galtier en conférence de presse avant la rencontre face à Montpellier.

"Mauro a rejoint le groupe des sessions de l’après-midi. Je vous laisse à vous le terme (indésirable). J’ai vu Mauro à la reprise en début de semaine. Son absence était liée à un choix et non pas autre chose. Je l’ai vu pour lui préciser que je vais restreindre encore le groupe que je ne veux pas jouer avec 25 joueurs de champ. Je ne sais pas pour ses souhaits", a indiqué Christophe Galtier.

Wanda Nara ne va pas faciliter la tâche du PSG

"Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance. Il n’a pas tout perdu comme ça mais c'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière", a ajouté l'entraîneur du PSG

Contrairement à Idrissa Gueye, Leo Paredes ou même Thilo Kehrer, ce ne sera pas simple de se débarrasser de Mauro Icardi qui a nettement perdu en valeur au cours des deux dernières saisons et qui gagne un énorme salaire dans la capitale française. Selon Tyc Sports, Galatasaray et Manchester United seraient attentifs à la situation du joueur, mais le PSG s'embarque dans un processus qui est loin d'être gagné. L'Argentin, passé par l'Italie, a souvent été lié à un retour en Serie A, une destination qu'il privilégiera surement. Mais surtout, le PSG va devoir composer avec Wanda Nara, son agent, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui n'hésitera pas à contrarier les plans du champion de France en titre.

Interrogée par Maite Penori, présentatrice télé argentine, Wanda Nara a sorti la sulfateuse à l'encontre du PSG, des propos relayés par la Gazzetta dello Sport : "Il continue à faire partie du club pendant encore deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qui arrivent quand tu changes d'entraîneur et que le nouveau prend d'autres décisions. C'est pour ça qu'il y a aussi des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d'autres clubs aussi. Merci de demander et de me demander, je suis la seule à savoir des choses. Pas comme d'autres qui parlent sans rien savoir". Bon courage au PSG qui risque de se retrouver dans une impasse avec Mauro Icardi.