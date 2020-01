Mercato - Victor Osimhen : "Le mercato ? Je suis très bien à Lille"

Très courtisé suite à ses bonnes performances au LOSC cette saison, Victor Osimhen n'a pas la tête à un départ.

Dauphin du et qualifié pour la Ligue des Champions au terme de la saison dernière, le LOSC est une équipe moins souveraine lors de cet exercice 2019-2020. Défaits sur la pelouse du DFCO dimanche dernier (1-0), les Dogues, qui auraient pû se retrouver orphelins du départ de Nicolas Pépé vers , peuvent toutefois compter sur leur attaquant Victor Osimhen, l'une des grandes révélations du championnat de ces derniers mois.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le Nigérian s'est justement confié sur le revers concédé face à . Déçu du résultat et de la manière, Victor Osimhen a refusé de pointer du doigt un secteur particulier, comprenant parfaitement les critiques publiques de Christophe Galtier.

"Le mercato ? Je suis très bien à "

"J'étais très déçu de la défaite contre Dijon. On essaie toujours de viser la victoire. Nous étions déçus et nous allons essayer de faire beaucoup mieux demain, en . Le coach était très déçu lui aussi après le match contre Dijon. Pour regagner sa confiance, nous allons tout faire pour gagner demain", a prévenu le buteur.

"Je ne suis pas un joueur égoïste. Quand on gagne, on gagne en équipe. Si on perd, on se sent tous concernés, pas un joueur plus que l'autre. On va mettre de l'agressivité pour gagner demain. Les équipes qui évoluent dans les divisions inférieures peuvent toujours battre de plus grosses équipes. On devra faire attention. L'entraîneur a raison de nous critiquer quand nous ne jouons pas bien. On veut gagner dès demain, mais aussi mardi contre en ", a ensuite ajouté Victor Osimhen.

Enfin, le très courtisé attaquant des Dogues a évoqué les nombreuses rumeurs qui circulent au sujet de son avenir, rassurant tout son monde. "Le mercato ? Je suis très bien à Lille. J'essaie de me développer encore et encore, et je reste loyal au LOSC". Nul doute que cet été, cela pourrait être une autre histoire.