Mercato - Vers un échange Saul Niguez contre Bernardo Silva ?

Selon The Times, l’Atlético de Madrid aurait proposé à Manchester City un échange entre Saul Niguez et Bernardo Silva.

Un échange de bons procédés. L’Atlético de Madrid et Manchester City pourrait en réaliser un cet été ! En effet, Saul Niguez souhaite quitter les Colchoneros après 13 ans de bons et loyaux services, et ses envies de départ ont donné des idées au champion d’Espagne.

Conscients de l’intérêt de Pep Guardiola pour son milieu de terrain, l’Atlético a eu la bonne idée de proposer aux Cityzens un échange contre Bernardo Silva, qui de son côté plaît énormément au coach des Madrilènes, Diego Simeone.

Même âge, même prix

Saul veut partir, et Silva aussi ? Pas tout à fait. Le Portugais se sent bien à City, mais il ne serait pas contre le fait de retrouver un rôle plus important en Espagne, lui qui n’est plus indiscutable aux yeux de Guardiola depuis plusieurs mois.

Joueurs, OK. Prix, OK également ? Deux joueurs du même âge (26 ans), du même poste, assez similaires dans le jeu… et tous les deux estimés à 70 millions d’euros. Un véritable échange de procédés, donc. Affaire à suivre !