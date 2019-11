Mercato, vers un échange Pogba-Bale ?

Le média anglais The Sun évoque un échange entre Gareth Bale (Real Madrid) et Paul Pogba (Manchester United).

« Je suis plus excité à l’idée de jouer avec le qu’avec le . C’est normal. Au Pays de Galles, je parle ma propre langue et je me sens plus à l’aise ». Ces propos de Gareth Bale montrent que le divorce semble consommé entre le club merengue et l'alier gallois.

WTF - Almeria convoite Messi

Le Real, qui convoite le Mancunien Paul Pogba depuis l'été dernier, aurait trouvé une solution miracle selon The Sun : échanger le milieu français et l'ancien ailier des Spurs !

L'article continue ci-dessous

En effet, selon les révélations de la publication anglaie, les dirigeants des Red Devils seraient disposés à recevoir le renfort de Gareth Bale dès le prochain mercato d'hiver afin de recruter une vedette dans le groupe d’Ole Gunnar Solskjær et ainsi sauver la saison du club.

Paul Pogba ferait, lui, le chemin inverse et ce, dès janvier. Si le Real et United n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, le deal pourrait se poursuivre en été. Affaires à suivre.