Mercato, Van de Beek ou Neymar ? Le Real Madrid aurait choisi

Le Real Madrid se retrouve désormais face à un choix et aurait d'ailleurs pris sa décision selon AS.

Zidane ne compte que cinq milieux de terrain (Casemiro, Modric, Kroos, Valverde et Isco) après le départ de Marcos Llorente et de Dani Ceballos. Il s’appuyait sur le recrutement et la polyvalence de Pogba, mais cette option n'existe plus depuis la fermeture du marché anglais jeudi. Il existe peu d'alternatives que le club peut maintenant proposer à Zidane.

Neymar "drague" Zidane sur Instagram

Van de Beek ne faisait pas partie des joueurs que ZZ avait demandé, mais le coach français sait qu'il peut activer la transaction à tout moment et Van de Beek est très enthousiaste.

L'accord a été conclu avec l'international néerlandais. L' ne sera pas obstacle si le décide de foncer. Pendant ce temps, Van de Beek attend dans la salle d'embarquement mais l'Ajax ne traîne pas et a déjà prévu un remplaçant pour le milieu de terrain. Hans Vanaken du Club Brugge est un joueur mentionné, mais Hakon Evjen est un autre joueur de 19 ans, qui pourrait arriver au sein du club batave selon la presse norvégienne.

Alors que Van de Beek attend des nouvelles de Madrid, le Real continue de draguer Neymar et de voir s'il peut réaliser un transfert qui lui permettrait de combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo depuis son départ à la Juve. Un vide aussi économique que sportif que seul un joueur de la trempe de Neymar peut combler.

Le Real garderait donc, selon AS, Van de Beek sous le coude en attendant de voir s'il peut débaucher Neymar du PSG...