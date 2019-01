Mercato - Une sérieuse approche du PSG pour Willian (Chelsea) suite à la blessure de Neymar ?

Les dix semaines d'absences annoncées mercredi par le Paris Saint-Germain bousculeraient les plans du club de la capitale en cette fin de mercato hivernal. Les dirigeants parisiens chercheraient en effet à faire venir un ailier supplémentaire pour la seconde partie de la saison.

Si le nom de Luciano Acosta, international argentin, est sorti également ce jeudi matin par la presse américain (Washington Post), un autre profil serait étudié par la direction du PSG, celui de Willian. L'international brésilien de Chelsea aurait été ciblé lors de ces ultimes heures du marché des transferts à en croire Sky Sports.

Paris Saint-Germain want to make a late Deadline Day bid for Chelsea winger Willian, according to Sky sources.



