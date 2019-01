Mercato - Une offre colossale d'un club chinois pour Dimitri Payet ?

Selon France Football, le Dalian Yifang proposerait un salaire en or au milieu offensif de l'OM. La balle serait dans son camp et celui de son club.

Dans le dur avec l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Dimitri Payet serait courtisé de manière vive par une formation chinoise qui voudrait le recruter dès cet hiver. Selon France Football, le capitaine de l'OM a été approché par le Dalian Yifang ces dernières heures.

Ainsi, le club de Chinese Super League serait prêt à mettre les moyens pour recruter le milieu offensif et international français. Une offre avec salaire multiplié par trois serait ainsi entre les mains de l'ancien joueur de West Ham. Concernant le montant du transfert, le club où évolue actuellement Yannick Ferreira Carrasco pourrait proposer entre 25 et 30 millions d'euros, soit le prix payé par les dirigeants phocéens à l'hiver 2017 pour faire revenir Dimitri Payet.

Avec la réforme des transferts en Chine et les taxes concernant les transactions de joueurs étrangers, le Dalian Yifang pourrait ainsi payer plus de 65 millions d'euros pour s'offrir Dimitri Payet, à l'image du transfert de Cédric Bakambu il y a un an qui avait coûté 74 millions d'euros au Beijing Guoan

Reste à savoir la position du joueur et du club.