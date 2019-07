Mercato - Une bataille Lyon-Lille pour Benjamin André (Rennes)

Afin de renforcer son entrejeu, l’Olympique Lyonnais souhaite recruter le capitaine de Rennes, Benjamin André. Mais Lille est également sur les rangs.

L’Olympique Lyonnais ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir récemment présenté trois recrues estivales, les milieux de terrain Jean Lucas et Thiago Mendes ainsi que le latéral gauche Youssouf Koné, le club rhodanien s’active pour renforcer encore plus son entrejeu. La raison ? Tout d’abord, afin de pallier le départ de Tanguy Ndombélé pour , qui risque de laisser un grand vide. Mais aussi car, selon L’Équipe, le directeur sportif Juninho ne compte pas sur Lucas Tousart.

André intéressé par le projet lyonnais

Au milieu de terrain, Juninho, mais aussi l’entraîneur qu’il a choisi, Sylvinho, veulent des garçons dotés d’une belle technique. Thiago Mendes entre dans ce profil. Jean Lucas, même si sa puissance physique saute d’abord aux yeux, également. Mais il manque encore un joueur. Ces derniers jours, Sky Sport Italia laissait filtrer un intérêt de l’OL pour le relayeur de la , Jordan Veretout, mais celui-ci semble vouloir rester en .

Le club présidé par Jean-Michel Aulas a donc dû activer d’autres pistes. Et, toujours selon L’Équipe, la plus récente mène à Benjamin André (28 ans), le capitaine de Rennes, excellent la saison passée. Les premiers contacts remonteraient à vendredi et, en privé, le milieu de terrain aurait confié à ses proches son intérêt pour le projet de l’Olympique Lyonnais, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.

Le LOSC recalé par Rennes

Problème, l’OL n’est pas le seul club qualifié pour la C1 à lorgner André. En effet, , qui a justement vendu Thiago Mendes aux Gones, souhaiterait remplacer son Brésilien par le capitaine breton. D’après L’Équipe, les Dogues ont, dans un premier temps, pris une longueur d’avance. Le milieu de terrain a lui aussi manifesté son intérêt pour une aventure nordiste, mais la formation de Christophe Galtier n’aurait proposé que 4, puis 5 M€. Pas de quoi faire flancher Rennes.

Combien faudra-t-il pour pousser le club breton à lâcher son capitaine ? Toujours selon L’Équipe, les Rennais pourraient se laisser amadouer par une offre de 9 M€. Une somme que l’OL semble largement en mesure d’investir. Le LOSC également ? Difficile à dire à l’heure actuelle. Avec ses deux premières offres, la formation nordiste cherchait certainement à prendre le température. Au final, la décision pourrait bien revenir à André. Entre deux clubs qualifiés pour la C1, lequel choisira-t-il ?