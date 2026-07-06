L’Ittihad de Tanger s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts estivaux marocain. Le club est sur le point de finaliser l’arrivée de l’international marocain Mounir El Haddadi, ancien attaquant du FC Barcelone et du FC Séville.

Selon le site Africafoot, les négociations entre le club et l’ancien international marocain ont considérablement avancé ces derniers jours.

Selon le rapport, les deux parties ont trouvé un accord de principe et il ne resterait plus qu’à finaliser quelques formalités administratives et financières avant l’officialisation du transfert, sauf surprise de dernière minute.

La direction du club accorde une importance capitale à cette opération, consciente de la valeur technique et de l’expérience du joueur, notamment après une saison où l’équipe n’a pas répondu aux attentes. Le club espère ainsi renforcer son attaque avec un élément alliant qualité, leadership et expérience, tout en adressant un message fort à ses supporters avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

L’attaquant revient après une saison passée au club iranien d’Esteghlal Téhéran, qu’il avait rejoint en septembre 2025 en tant que joueur libre suite à l’expiration de son contrat avec le Leganés espagnol.

Il s’est rapidement imposé au sein de l’effectif iranien et a affiché un niveau de jeu régulier tout au long de la saison 2025-2026, confirmant sa capacité d’adaptation et sa compétitivité malgré un changement d’environnement sportif.

L’attaquant de 30 ans a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 2 109 minutes de jeu, au cours desquelles il a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives, confirmant ainsi son importance dans le dispositif offensif de son équipe.

En première division iranienne, il a disputé 18 matchs, inscrivant trois buts et délivrant trois passes décisives, puis a pris part à huit rencontres de la Ligue des champions de l’Asie 2, marquant une fois et offrant une autre passe décisive, avant de conclure son parcours par une nouvelle offrande lors de deux sorties en Coupe d’Iran.

Si ces statistiques ne traduisent pas pleinement son influence sur le terrain, elles attestent néanmoins d’un niveau de performance constant, renforcé par une expérience au service de son équipe.

Selon le rapport, El Hadadi a quitté l’Iran en raison de l’aggravation de l’instabilité sécuritaire dans la région, préférant poursuivre sa carrière dans un environnement plus stable, information que le site Africafoot avait été le premier à dévoiler.

Si le transfert se concrétise, Mounir El Haddadi, âgé de 30 ans, effectuera ses débuts dans le championnat marocain. Sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 1,5 million d’euros par le site « Transfermarkt ».

L’attaquant marocain devrait apporter une valeur technique significative à l’Union de Tanger, grâce à l’expérience qu’il a acquise au plus haut niveau du football européen, tant en Liga qu’en compétitions continentales.

Formé à la prestigieuse Masia du FC Barcelone avant d’être promu en équipe première, il a ensuite enchaîné les expériences en Liga sous les couleurs de Valence, Alavés, Séville, Getafe, Las Palmas et Leganés.

C’est à Séville que sa valeur marchande a atteint son apogée, culminant à 12 millions d’euros après son arrivée en 2019, reflet du niveau atteint en Liga avant son départ pour l’Asie.

L’Ittihad de Tanger est séduit non seulement par son palmarès, mais aussi par ses qualités techniques : à l’aise sur les ailes, il peut aussi jouer en soutien de l’avant-centre.

Ses qualités techniques individuelles, sa vitesse, sa capacité à créer des occasions et sa lecture du jeu constituent des atouts précieux pour relier les lignes et offrir au staff technique des solutions offensives variées.

Si le dossier se conclut comme prévu dans les prochains jours, l’Ittihad de Tanger réalisera l’un des transferts phares du mercato estival de la Botola Pro, une opération susceptible de renforcer considérablement les ambitions du club, tout en apportant une valeur ajoutée au championnat national grâce à la présence d’un joueur ayant déjà porté les maillots de Barcelone, de Séville et de plusieurs grands clubs de la Liga.

Selon le site Africafoot, le Wydad et le Raja s’étaient aussi positionnés sur le dossier avant que l’Union de Tanger ne prenne l’avantage.