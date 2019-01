Mercato - Unai Emery a bien essayé de recruter Alexis Sanchez au PSG

L'entraîneur espagnol a confirmé avoir tenté d'attirer Alexis Sanchez au PSG quand il en était l'entraîneur.

Il y a un an et demi, lors de cet été 2017 aux allures de tournant pour l'histoire du PSG, plusieurs rumeurs ont circulé avant les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé.

Parmi celles-ci figurait notamment le supposé intérêt du club de la capitale pour Alexis Sanchez. L'attaquant chilien, à qui il restait alors un an de contrat à Arsenal, traversait une période faste avant son départ six mois plus tard pour Manchester United.

Unai Emery a confirmé que l'état-major parisien avait bien tenté de recruter l'explosif chilien.

"C'était un très bon joueur et quand j'étais au PSG, nous pensions qu'il pourrait nous aider", a concédé le technicien basque en conférence de presse. "Nous ne l'avions pas recruté à cause des circonstances. Nous avions parlé de beaucoup de joueurs et aussi de la possibilité de faire venir Alexis. Mais ça n'était pas possible".

Pour rappel, les deux hommes se retrouvent ce vendredi soir à l'occasion du choc entre Arsenal et Manchester United comptant pour le 4ème tour de la FA Cup (20h55).