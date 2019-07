Mercato - Un rendez-vous entre Naples et le Real pour James Rodriguez

Un rendez-vous serait programmé ce mardi entre les dirigeants napolitains et madrilènes afin de parvenir à un accord concernant James Rodriguez.

"James Rodriguez est le souhait de Carlo Ancelotti. Je ne sais pas si nous avons besoin de lui à 100%, mais ce n'est pas son talent qui est en doute. Je dois aider mon entraîneur : il veut James et je vais essayer, même s'il est très cher", avait prévenu Aurelio De Laurentiis, au mois de juin dernier. Quelques semaines après ces déclarations, le Colombien n'est toujours pas un joueur du Napoli, mais les choses pourraient s'accélérer.

Un rendez-vous prévu ce mardi soir pour le milieu offensif

En effet, alors qu'il avait longtemps été annoncé très proche de rejoindre le récent dauphin de la Juvens Turin en , celui qui est de retour au après un prêt de deux ans au avait finalement fait machine arrière, selon les informations du Corriere dello Sport, qui précisait même que le souhait du milieu offensif était de rejoindre l'Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Mais ce mardi matin, il semblerait que le dossier soit en passe, de nouveau, d'évoluer de manière surprenante. Et pour cause, la Gazetta dello Sport avance qu'un rendez-vous est programmé ce mardi soir entre les dirigeants du Real Madrid et ceux de , dans le but de parvnir à un accord avec les Merengues concernant l'ancien joueur du et de l'AS .

De ce fait, le directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli, va donc se rendre à Madrid en fin d’après-midi pour rencontrer Fiorentino Pérez, afin de lui soumettre une offre de 42 millions d’euros, soit la somme demandée par le récent troisième de pour s'en séparer.